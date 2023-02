DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. Februar

=== *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/DE Import-/Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+ 6,9% gg Vj zuvor: -1,6% gg Vm/+12,6% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/-4,6% gg Vj zuvor: -1,3% gg Vm/-5,6% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+7,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+7,0% gg Vj 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 09:00 AT/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q und 2022 *** 09:00 CH/BIP 4Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+0,5% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +5,5% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj 09:30 EU/Abschluss der zweitägigen Ministertagung Telekommunikation, Verkehr, Energie *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit Februar 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H 11:00 DE/Bundesfinanzhof, Jahres-PK CHECK 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch bei territorialem Führungskommando der Bundeswehr, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,2-prozentiger Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.03.2025 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 14:00 DE/Flatexdegiro AG, PG zu Jahresergebnis 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 45,0 zuvor: 44,3 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 108,5 zuvor: 107,1 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis 18:10 DE/Patrizia SE, Jahresergebnis 20:30 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede am Ivy Tech Community College 22:15 US/HP Inc, Ergebnis 1Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/2. Tarifrunde für die westdeutsche Textil- und Bekleidungsnbranche - DE/Deutsche Bahn AG, Tarifverhandlungen mit Verkehrsgewerkschaft EVG, Fulda - SF/Parlament, Abstimmung über Nato-Beitritt, Helsinki ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

