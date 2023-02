SIG Group AG / Schlagwort(e): Expansion

SIG Group AG: SIG baut in Indien Werk für aseptische Kartonpackungen



28.02.2023 / 07:05 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG 28. Februar 2023

SIG Group AG ("SIG", "das Unternehmen" oder "die Gruppe") SIG baut in Indien Werk für aseptische Kartonpackungen SIG wird in Indien, dem weltweit grössten Markt für Milch und eines der Länder, das am meisten Saft produziert, ihr erstes Werk für aseptische Kartonpackungen bauen. Standort der neuen Anlage ist Ahmedabad, im Bundesstaat Gujarat. SIG ist 2018 in den indischen Markt eingetreten und hat das Geschäft rasch ausbauen können. Das Werk wird alle führenden Anbieter von Milchprodukten und kohlensäurefreien Erfrischungsgetränken beliefern, bei denen die wachsende Zahl an Abfüllanlagen von SIG in Betrieb ist. Die Investition umfasst hochmoderne Produktionskapazitäten mit hohen Umweltstandards für den Druck und die Endverarbeitung von aseptischen Kartonpackungen. Mit dem Bau wird im ersten Quartal 2023 begonnen und die Aufnahme der kommerziellen Produktion wird gegen Ende 2024 erwartet. Mit der ersten Bauphase werden voraussichtlich rund 300 Arbeitsplätze geschaffen. SIG wird im Zeitraum von 2023 bis 2025 rund EUR 60 Millionen investieren, um eine Produktionskapazität von bis zu 4 Milliarden Packungen pro Jahr zu erreichen. Mit weiteren Investitionen könnte die Kapazität später auf bis zu 10 Milliarden Packungen pro Jahr erhöht werden. Das Land und die Gebäude werden über einen langfristigen Leasingvertrag mit einem Kapitalwert von rund EUR 30 Millionen finanziert. Angela Lu, President & General Manager Asia-Pacific South bei SIG, sagte: «Indien ist auf dem Weg, das rasch zum bevölkerungsreichsten Land der Welt zu werden, und hat einen sehr niedrigen Pro-Kopf-Verbrauch an verpackten Lebensmitteln und Getränken im Einstiegssegment. Seit unserem Markteintritt vor fünf Jahren verzeichnen wir ein exponentielles Wachstum. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz weiter auszubauen und unseren Marktanteil zu erhöhen. Die Infrastruktur vor Ort wird es uns ermöglichen, Innovationen schnell voranzutreiben und starke und dauerhafte Partnerschaften mit unseren Kunden aufzubauen.» Vandana Tandan, Head of Markets for India and Bangladesh bei SIG, sagte: «Wir freuen uns sehr, dass wir bald aseptische Kartonpackungen Made in India anbieten können. Mit dem neuen Werk werden wir in der Lage sein, die Produktpalette für indische Konsumentinnen und Konsumenten weiter auszubauen. Unsere Verpackungen sorgen für lange Haltbarkeit, verbessern den Zugang zu lebenswichtigen Nahrungsmitteln und helfen Food Waste zu vermeiden, indem sie verschiedene Formate für jede Konsumgelegenheit zu erschwinglichen Preisen bieten.» Kontakt für Investoren: Ingrid McMahon +41 52 543 1224

Director Investor Relations

SIG Group AG

Neuhausen am Rheinfall, Schweiz

ingrid.mcmahon@sig.biz

Kontakt für Medien: Lemongrass Communications

Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238

andreas.hildenbrand@lemongrass.agency Über SIG SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für eine nachhaltigere Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und wir verfolgen unseren "Way Beyond Good" mit dem Ziel, ein Verpackungssystem für Lebensmittel zu schaffen, das net-positive ist. SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2022 produzierte SIG 49 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,1 Milliarden (inkl. Umsatz von Scholle IPN und Evergreen Asia; ungeprüft). SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen unter www.sig.biz . Um mehr über Trends zu erfahren, die Treiber für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind, besuchen Sie unseren Blog SIGnals: https://www.sig.biz/signals/de Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: SIG baut in Indien Werk für aseptische Kartonpackungen



Ende der Medienmitteilungen