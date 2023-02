DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SIEMENS ENERGY - Siemens Energy will stark vom erwarteten Wasserstoffboom in den USA profitieren. "Der Markt ist attraktiv und es kann gut sein, dass wir irgendwann eine Fabrik in den USA bauen", sagte Vorständin Anne-Laure Parrical de Chammard dem Handelsblatt. Die Wasserstoffwirtschaft werde durch die Förderung im Rahmen des "Inflation Reduction Act" (IRA) von US-Präsident Joe Biden einen enormen Schub bekommen. Das geplante Wachstum in den USA bedeute aber keine Verlagerung weg aus Deutschland, betonte die Siemens-Energy-Vorständin. (Handelsblatt)

RAISIN - Das Fintech Raisin räumt Probleme bei der von ihm betriebenen Zinsplattform Weltsparen ein. Mit Blick auf zahlreiche Beschwerden kündigte das Unternehmen Verbesserungen im Kundenservice an. Die Firma werde in diesen Bereich investieren. Zahlreiche Kunden der Zinsplattform klagen über massive Probleme. Sie monieren unter anderem, dass sie wochenlang auf Auszahlungen warten müssten. Inzwischen hat sich auch die Finanzaufsicht Bafin eingeschaltet. Angesichts der Zinswende hat das Raisin-Geschäft kräftig angezogen. (Handelsblatt)

HENSOLDT - Von den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ist "praktisch noch nichts" beim Rüstungskonzern Hensoldt angekommen. Unternehmens-Chef Thomas Müller sagte aber, man müsse verstehen, "wie unsere Bürokratie tickt: Sie kann nicht anders. Dafür war lange Zeit alles viel zu langsam, die Genehmigungsverfahren zu juristisch und schwerfällig. Dies alles jetzt der Krisensituation anzupassen, braucht Zeit." In den nächsten Monaten werde es viele Genehmigungsverfahren im Verteidigungs- und Haushaltsausschuss geben. Der Manager sagte, er halte den russischen Präsidenten für wesentlich rationaler als viele glauben. Putin kultiviere seine Irrationalität, um unberechenbar zu bleiben. (SZ)

EBAY - Mit einer radikalen Änderung des Geschäftsmodells in Deutschland will die Onlineplattform Ebay den Abwärtstrend beim Umsatz brechen. "Ab dem 1. März sind bei uns die privaten Verkäufe komplett kostenlos, sowohl für Verkäufer wie Käufer", kündigt Ebay-Deutschlandchef Oliver Klinck im Gespräch mit dem Handelsblatt an. Bisher verlangt Ebay von privaten Verkäufern eine Grundgebühr von 35 Cent plus eine Provision von 11 Prozent auf den Gesamtwert der Transaktion. Für gewerbliche Händler, die rund 80 Prozent des Umsatzes auf der Plattform ausmachen, bleiben die Provisionen für die Verkäufe jedoch bestehen. (Handelsblatt)

AIRBUS - In zwölf Jahren will Airbus das erste emissionsfreie Flugzeug in Dienst stellen. Auf dem Weg dorthin gilt das wasserstoffgetriebene Flugzeug Zero E als eines der wichtigsten Projekte. Der europäische Luftfahrtkonzern forscht aber auch an alternativen Treibstoffen. "Wenn wir nicht in Zukunftstechnologien investieren, verlieren wir unsere 'licence to operate'", sagt Sabine Klauke, die Technikchefin von Airbus, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung)

