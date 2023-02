Ebay hat angekündigt, ab März unbefristet bei privaten Verkäufer:innen auf die elf Prozent Verkaufsprovision zu verzichten. Was die Beweggründe sind und warum Deutschland hier der erste Markt ist. Für private Kunden bricht bei Ebay ein neues Zeitalter an. Erstmals seit 2001, als Ebay Gebühren und Verkaufsprovisionen eingeführt hat, werden private Verkäufer in Zukunft komplett gebührenfrei handeln können, und das dauerhaft. Deutschland ist hier der erste Markt, bei dem die E-Commerce-Plattform diesen einschneidenden Schritt geht - noch dazu ein nicht ganz kleiner und für Ebay traditionell wichtiger Markt. Und so dürfte das, was hier stattfindet, international im Konzern sehr intensiv studiert und ausgewertet werden. Ob weitere Märkte folgen werden, ist nicht bekannt - kurzfristig sei Deutschland aber hier das Land, das am besten für einen so weitreichenden Schritt geeignet ist und eine solche Investition braucht, erklärt eine Unternehmenssprecherin auf ...

