Nach dem starken Wochenstart dürfte sich im DAX am Dienstag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart wenige Punkte höher auf 15.388 Punkte. Der DAX pendelt aktuell um seine 21-Tage-Linie. Am Vortag hatte er sich zeitweise bis auf 15.481 Punkte erholt. An der Wall Street hatte es am Montag einen Erholungsversuch gegebenen, der aber zum Handelsende immer mehr in sich zusammenfiel. Letztlich blieb ein kleines Plus. An den asiatischen ...

