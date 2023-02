Laut der neuesten Einschätzung von Bloomberg Intelligence wird die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutschen. Grund ist die noch immer aggressive Haltung der Fed. Wenn auch zu Jahresanfang starke Konjunkturdaten vorlagen, so leiden die Märkte doch unter der hartnäckigen Inflation. Auch wenn der Goldpreis im Februar nach unten gegangen ist, so befindet er sich dennoch in einem intakten Bullenmarkt. Höhere Goldpreise seien vorprogrammiert, so Bloomberg Intelligence. Auch das Investment Research-Haus ...

