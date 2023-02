Nürnberg (ots) -MediCare Personalmanagement, der revolutionäre Personaldienstleister mit einem Herz für seine Angestellten, hat bereits wenige Tage nach den Geschehnissen in der Türkei und Syrien eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, um die Opfer und deren Familien mit vollem Einsatz zu unterstützen.Auch MediCare ist betroffen"Wir wollen, dass Spenden zu 100 % bei den Opfern ankommen und nicht durch Bearbeitungsgebühren, wie bei anderen Aktionen, gemindert werden." - so einer der Geschäftsführer, Artur Blattner. Zwei der drei Gründer des Unternehmens, Selma Kiremisti und Jeanette Moser, stammen selbst aus der betroffenen Region und haben auch Verluste in der eigenen Familie zu beklagen.Darum sehen sie es umso wichtiger an, dass allen Familien geholfen wird. Fern ab von großen Aktionen, die Geld sammeln, beweist das Unternehmen Herz und möchte, dass die Spenden zu 100% bei den Betroffenen ankommen.Hilfe, die ankommt"Jeder Cent zählt und muss daher vor komplizierten Bearbeitungsgebühren und Abzügen geschont werden. Unsere Spendensumme fließt 1 zu 1 in die betroffenen Gebiete. Wir wissen, dass Geld die Verluste nicht regulieren kann, aber wir möchten den Hinterbliebenen und den Überlebenden helfen, eine neue Heimat aufzubauen." Damit setzt MediCare Personalmanagement ein besonderes Zeichen im sozialen Engagement. Während das Unternehmen bereits in Deutschland einige Spendenaktionen und soziale Projekte unterstützt, wollen sie nun auch hier einen entscheidenden Beitrag leisten.Wer sich an der Spendenaktion beteiligen möchte, kann über https://ots.de/tNWOi0 direkt teilnehmen.Pressekontakt:MediCare PersonalmanagementFürther Straße 2a90429 NürnbergTelefon: 0911/240394630E-Mail: info@medicare-personalmanagement.deOriginal-Content von: MediCare Personalmanagement, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167341/5451591