DJ MARKT/Renten-Futures nach Inflationsdaten europaweit unter Druck

Kräftigen Druck gibt es am Dienstagvormittag auf die Terminkontrakte an den europäischen Rentenmärkten. Vor allem der Bund-Future der deutschen Staatsanleihen fällt um 0,6 Prozent oder 70 Ticks, der Buxl-Future der langlaufenden 30-jährigen Bundesanleihen sogar um 124 Ticks. Für Italiens Renten-Futures geht es knapp 0,9 Prozent tiefer, für die spanischen um 0,7 Prozent. Nach den Inflationsdaten aus Frankreich und vor allem Spanien kommt die Sorge wieder auf, dass der Markt zu leichtfertig mit dem Thema umgegangen sei und die kommenden Zinserhöhungen unterschätzt habe. "Wenn morgen auch die deutschen Verbraucherpreise stärker zugelegen, könnte es einen großen Knall an den Märkten geben", sagt ein Händler.

February 28, 2023 03:46 ET (08:46 GMT)

