Pressemitteilung der LR Global Holding GmbH:

LR Gruppe bestätigt positiven Umsatztrend im vierten Quartal 2022

- Umsatz in 2022 mit 269,4 Mio. EUR am oberen Rand des Prognosekorridors- Q4 2022 mit 72,8 Mio. EUR nah an außerordentlich starkem Vorjahreswert- Normalisiertes EBITDA in 2022 bei 36,2 Mio. EUR- Ausbau der Führungsmannschaft sowie Produktneueinführungen ZEITGARD PRO und LR LIFETAKT Body Mission geben LR weiteren Auftrieb

Die LR Global Holding GmbH, Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Pflegeprodukte, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das vierte Quartal 2022 sowie das Gesamtjahr 2022. Nach einem umsatzseitig erfreulichen dritten Quartal 2022 konnte die LR Gruppe trotz der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen in wichtigen Zielmärkten den positiven Umsatztrend ...

