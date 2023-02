Vaduz (ots) -Zum Internationalen Tag der Frau am Mittwoch, 8. März lädt der Fachbereich Chancengleichheit des Amtes für Soziale Dienste um 18.30 Uhr in den SAL Saal am Lindaplatz Schaan ein.Die Veranstaltung zum diesjährigen Frauentag stellt den Kulturbereich mit Musik und Kunst ins Zentrum und beleuchtet die Gleichstellung in dieser Branche: Wie steht es mit der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Kulturszene? Welche Erkenntnisse und Daten gibt es dazu?Impulsreferat zum KulturbetriebIn den Jahren 2019 bis 2021 führte die Universität Basel im Auftrag der Kulturstiftung Pro Helvetia und dem Center for Social Research eine Vorstudie zu den Geschlechterverhältnissen im Schweizer Kulturbetrieb durch. Dabei wurden verschiedene Sparten mit Fokus auf Kulturschaffende, Kulturbetriebe und Verbände untersucht. Die Soziologin und Geschlechterforscherin Diana Baumgarten präsentiert nach der offiziellen Begrüssung durch Regierungsrat Manuel Frick die zentralen Ergebnisse der Schweizer Studie.Liechtensteinische Kulturschaffende im GesprächWelche Erfahrungen und Beobachtungen zur Chancengleichheit machen Kulturschaffende in Liechtenstein? Decken sich ihre Erkenntnisse mit den Ergebnissen der Studie aus der Schweiz oder haben sie unterschiedliche Erfahrungen gemacht? Im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der liechtensteinischen Kulturszene geht die Moderatorin Samantha Fernandes Da Silva diesen und weiteren Fragen nach.Die Gäste sind Referentin Diana Baumgarten, Regisseurin Katrin Hilbe (Präsidentin der IG Kunst und Kultur in Liechtenstein), Illustrator Adam Vogt (Mitglied von Visarte Liechtenstein) und die Theaterschaffende Juliana Beck (Vorstandsfrau von Assitej Liechtenstein).Künstlerische UmrahmungDas Programm wird von der Liechtensteiner Sängerin, Songwriterin und bildenden Künstlerin Karin Ospelt umrahmt. Sie wird die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag sowohl mit einem musikalischen wie auch visuellen Beitrag gestalten.Ausklang mit Apéro und DJaneNach dem offiziellen Programm lädt der Fachbereich Chancengleichheit zum Apéro riche des Internationalen Frauencafés ein. Zum Ausklang des Abends legt DJane Erika Fatna auf.Der Anlass ist öffentlich. Anmeldungen werden gerne bis zum 3. März 2023 unter info.cg@llv.li oder 236 60 60 entgegengenommen.Der Flyer mit Programm ist unter www.asd.llv.li unter Chancengleichheit zu finden.Pressekontakt:Amt für Soziale DiensteUte Mayer, Fachbereich ChancengleichheitT +423 236 60 60info.cg@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100903494