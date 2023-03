Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, Silber und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen.

Aktie der Woche

Sibanye-Stillwater will New Century Resources übernehmen

Sibanye-Stillwater hat kürzlich ein außerbörsliches Übernahmeangebot für alle Aktien von New Century unterbreitet. Die vorgeschlagene Übernahme steht im Einklang mit unserer Strategie, in die Kreislaufwirtschaft zu investieren und ein weltweit führendes Unternehmen für die Rückgewinnung und das Recycling von Abraumhalden zu werden. Der Angebotspreis impliziert einen Eigenkapitalwert für New Century von 103 Mio. US$ auf einer vollständig verwässerten Basis. Für den Fall, dass Sibanye-Stillwater alle Wertpapiere von New Century erwirbt, die es nicht bereits besitzt, wird Sibanye-Stillwater bis zu 83 Mio. US$ im Rahmen der Transaktion zahlen. Sibanye ist bereits der größte Anteilseigner von New Century Resources Limited mit einem Anteil von 19,9%, nachdem es sich an einer Kapitalerhöhung beteiligt hat, die im Dezember 2021 abgeschlossen wurde.

News: Außerbörsliches Übernahmeangebot von Sibanye-Stillwater für New Century Resources Limited zu 1,10 A$ pro Aktie

Sibanye-Stillwater fährt in 2022 einen Gewinn ein

Weiterhin teilte Sibanye-Stillwater mit, dass man für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie zwischen 618 SA-Cents (38 US-Cents) und 683 SA-Cents (42 US-Cents) erwartet und einen Headline-Gewinn pro Aktie zwischen 619 SA-Cents (38 US-Cents) und 684 SA-Cents (42 US-Cents).

News: Sibanye-Stillwater Handelsbilanz und Produktionsaktualisierung für das Jahr zum 31. Dezember 2022

News: Sibanye Stillwater Limited: Operative Betriebs- und Finanzergebnisse

