DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. März

=== *** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+8,7% gg Vj vorläufig: +0,8% gg Vm/+8,7% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+8,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+9,3% gg Vj vorläufig: +1,0% gg Vm/+9,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+9,2% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,3% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -17,5 Mrd GBP zuvor: -19,3 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-4,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/-4,0% gg Vj 08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember und Jahr 2022 08:00 DE/Inlandstourismus Januar 08:00 DE/Atoss Software AG, ausführliches Jahresergebnis/Geschäftsbericht 10:00 DE/MVV Energie AG, HV *** 11:00 DE/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Sitzung des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures 11:30 DE/Regierungs-PK 12:30 DE/Pk nach Photovoltaik-Gipfel mit Bundeswirtschaftsminister Habeck, Sachsen-Anhalts Energieminister Willingmann, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Solarwirtschaft, Körnig, Berlin 12:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk beim Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft, München *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +225.000 gg Vm zuvor: +517.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,4% zuvor: 3,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,4% gg Vj 15:00 US/Anhörung von Finanzministerin Yellen zum Bundeshaushalt 2024 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch, Berlin *** - DE/Deutsche Post AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit Verdi - CN/Fortsetzung Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses (bis 11.3.) - EU/Abschluss der zweitägigen informellen Ministertagung "Handel" - EU/Abschluss der zweitägigen Tagung der Justiz- und Innenminister - FR/Französisch-britisches Gipfeltreffen mit Präsident Macron und Premierminister Sunak - US/Treffen von US-Präsident Biden und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im Weißen Haus - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Fitch); Island (Fitch); Montenegro (Moody's); Norwegen (S&P); Portugal (S&P); Serbien (Moody's); Ukraine (S&P); Zypern (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

March 10, 2023 00:06 ET (05:06 GMT)

