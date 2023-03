CSGN SW-Der Leiter der Compliance-Abteilung der Credit Suisse, Julian Gooding, verlässt die zweitgrösste Schweizer Bank im Rahmen einer tief greifenden Umstrukturierung, die den Abbau von Tausenden von Stellen vorsieht. EDF FP-entdeckte neue Defekte an zwei ihrer Kernreaktoren, die für Wartungs- und Reparaturarbeiten gestoppt wurden, was neue Befürchtungen aufkommen lässt, dass die Stromproduktion des Unternehmens nach dem Einbruch im Jahr 2022 auch in diesem Jahr weitgehend eingeschränkt bleiben wird. (Bbg) BAYN-Die Fondsgesellschaft Union Investment stellt sich gegen eine weitere Amtszeit von Bayer-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann, Interview mit Fondsmanager Janne Werning, Wiwo DBK-schwache Vorlagen der US-Banken dürften auch die europäischen Branchentitel stark ...

