UBSG SW - Der Rettung der Credit Suisse durch die UBS dürften zehntausende Stellen zum Opfer fallen. Das Schweiz-Geschäft und die Investmentbank der Credit Suisse, die gemeinsam über 30.000 Mitarbeiter beschäftigten, dürften die Hauptlast der Einschnitte tragen, sagten mit den Plänen der UBS vertraute Personen. Es sei noch nicht klar, wie viele Stellen abgebaut werden, doch die Zahl könnte sich auf bis zu ein Drittel der 120.000 Stellen der fusionierten Bank belaufen. (Financial Times) CSGN SW - Die UBS will die Ausgliederung der Investmentbank CSFB aus der Credit Suisse stoppen. Die UBS wolle Gespräche mit Michael Klein aufnehmen, der die Einheit nach dem Spinoff zum Teil übernehmen sollte, um den Deal rückgängig zu machen, berichtet die Financial Times. Die UBS sei der Ansicht, ...

