DAX zum Wochenschluss unter Druck. Anleger warten auf US-Arbeitsmarktbericht.

Zum Wochenschluss kam der DAX® zunächst kräftig unter Druck. Schwache Vorgaben aus den USA und Asien drückten auf die Kauflaune. Am Nachmittag wird zudem der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Robuste Zahlen könnten signalisieren, dass die US-Notenbank möglicherweise einen noch restriktiveren Kurs fahren wird. Der deutliche Renditerückgang an den Rentenmärkten war den Aktienmärkten heute morgen keine Hilfe. So sackte der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde auf rund 15.350 Punkte ab.

In den USA flüchteten gestern viele Investoren aus Finanztiteln. In Europa zog der Sektor heute nach. So brachen die beiden Banken Commerzbank und Deutsche Bank deutlich ein. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck konnte den Umsatz und den Gewinn 2022 gegenüber dem Vorjahr kräftig steigern und will eine Dividende von 1,30 Euro pro Aktie zahlen. Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi nehmen die Verhandlungen wieder auf. Kion kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Stratec erwartet 2023 einen weiteren Rückgang der Gewinnmarge. Zum einen dürfte sich die Verschiebung hin zu geringermargigen Produkten fortsetzen und zum anderen steigen die Produktionskosten weiter an. Der Diagnostikkonzern hat dabei Kostensenkungen und Preiserhöhungen angekündigt. Versorger wir E.On und RWE waren gefragt.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.400/15.500/15.540/5.660/15.690 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.110/15.200/15.300 Punkte

Der DAX® sank zu Handelsbeginn unter 15.400 Punkte und pendelte sich erst im Bereich von 15.350 Punkten ein. Damit wurden eine Reihe von Unterstützungsmarken verletzt. Gelingt die Rückkehr ber 15.400 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.500/15.540 Punkte. Mit dem heute Sturz unter die untere Begrenzung des Seitwärtstrends wurde allerdings signifikanter Schaden angerichtet. Eine weitere Verkaufswelle in Richtung 15.110 Punkte erscheint nicht unwahrscheinlich. Ein bullisheres Bild deutet sich frühestens oberhalb von 15.540 Punkte an.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 31.01.2023 - 10.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.03.2016 - 10.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Top Zins Garant Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® A2FHD9 * 1.025,00 24.03.2028 Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**

*Zeichnungsfrist bis 28.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** durch den Emittenten zum Laufzeitende; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.03.2023; 10:35 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 22,21 15 14.593,27151 15.114,251303 Open End DAX® HC4J55 13,76 25 14.703,7248 15.009,562276 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.03.2023; 10.35 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 4,83 -15 16.675,424 16.153,483229 Open End DAX® HC4J4X 10,24 -25 16.258,357277 15.946,196817 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.03.2023; 10:40 Uhr

