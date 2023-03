DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. März (11. KW)

=== M O N T A G, 13. März 2023 07:00 DE/Bilfinger SE, vollständiges Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK) *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q 08:00 DE/Beschäftigte in der Gastronomie 2019 bis 2022 08:00 DE/Erdölimporte nach Deutschland Januar 09:30 EU/Treffen des Rates für Beschäftigung und Sozialpolitik 11:30 DE/Regierungs-PK *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe 15:40 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk mit bhutanischem Premierminister Tshering, Berlin 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY - BR/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Reise nach Brasilien und Kolumbien; u.a. Teilnahme an den Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstagen (bis 14.3) - CH/Vertreter Russlands und der Vereinten Nationen verhandeln über Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine D I E N S T A G, 14. März 2023 *** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) sowie Verkehrszahlen Februar *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, vorläufiges Jahresergebnis 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar 09:30 EU/Rat der Gesundheitsminister *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister 10:00 DE/Bundesverwaltungsgericht, Urteil zu Treuhandverwaltung von Rosneft-Töchtern nach Energiesicherungsgesetz 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), BI-PK 11:30 DE/Bundestags-Wehrbeauftragte Högl, Pk zu Jahresbericht 2022, Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,2%-Bundesobligation über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.04.2028 *** 12:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle Frühjahr 2023 *** 13:30 US/Realeinkommen Februar *** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk mit aserbaidschanischem Ministerpräsidenten Alijew, Berlin *** 15:00 EU/PK nach Kommissionssitzung, Themen u.a. Gesetz über die Netto-Null-Industrie sowie europäisches Gesetz über kritische Rohstoffe 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit Verkehrsgewerkschaft EVG (bis 15.3) - DE/Teamviewer AG, Geschäftsbericht - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - BR/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Reise nach Brasilien und Kolumbien; u.a. Teilnahme an den Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstagen (bis 14.3) M I T T W O C H, 15. März 2023 *** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar *** 07:00 DE/Eon SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:30 DE/BMW AG, ausführliches Jahresergebnis (08:30 BI-PK) *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q 08:00 DE/OHB SE, ausführliches Jahresergebnis 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Bussen 2022 *** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar 08:00 DE/Konsumausgaben privater Haushalte 2022 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des ifo-Instituts, PK mit Ifo-Präsident Fuest, Konjunkturchef Wollmershäuser 10:30 DE/Präsident des Umweltbundesamtes, Messner, Pk zum Thema "Prognose zur Treibhausgasbilanz 2022", Berlin 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 0%-Bundesanleihe mit Laufzeit 2050 über 1 Mrd Euro 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 1,8%-Bundesanleihe mit Fälligkeit 15.08.2053 über 1,5 Mrd Euro 12:00 DE/Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kelber, Pk zu Tätigkeitsbericht, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar 13:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk mit schwedischem Ministerpräsidenten Kristersson, Berlin *** 15:00 US/Lagerbestände Januar *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q *** 22:01 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis *** - DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis der Kernmarke VW (10:00 BI-PK) - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit Verkehrsgewerkschaft EVG - DE/Fortsetzung Tarifverhandlungen für die westdeutsche Textil- und Bekleidungsnbranche, Kaarst - GB/Finanzminister Hunt stellt Haushalt im Parlament vor - GB/Office for Budget Responsibility legt Konjunkturprognose vor D O N N E R S T A G, 16. März 2023 *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht 07:00 DE/Synlab AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis sowie Geschäftsbericht mit Dividendenvorschlag *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (08:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Jahresergebnis 07:30 DE/Munich Re, Geschäftsbericht 07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis *** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz) *** 09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag zum EU-Gipfel, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zur Erstellung von Score-Werten durch private Wirtschaftsauskunfteien sowie zur Datenspeicherung bei privaten Wirtschaftsauskunfteien 09:30 EU/Rat der Umweltminister u.a. zu Änderung der Richtlinie über Industrieemissionen *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis *** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar *** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 17:00 DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage März *** 17:50 IT/Enel SpA, ausführliches Jahresergebnis 21:02 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q *** - DE/BMW AG, Analysten- und Investorentag *** - DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - DE/Deutsche Börse AG, Geschäftsbericht 2022 - LU/Grand City Properties SA, ausführliches Jahresergebnis F R E I T A G, 17. März 2023 *** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Bechtle AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht 08:00 DE/Baugenehmigungen Januar 08:00 DE/Fleisch: Außenhandel, Produktion, Preise und Konsum 2017 bis 2022 08:00 DE/Insolvenzen Dezember und Trendindikator für Februar 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit EU-Ratspräsident Michel 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:00 FR/OECD, Aktualisierung des Wirtschaftsausblicks *** 12:05 EU/EZB veröffentlicht Volumen der vorfristigen TLTRO-Rückzahlung *** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktien- und Indexoptionen & -Futures - EU/Ratingüberprüfung für Belarus (S&P); Belgien (S&P); Griechenland (Moody's); Kroatien (S&P); Luxemburg (Moody's); Sachsen-Anhalt (S&P); Saudi-Arabien (Moody's); Saudi-Arabien (S&P); Spanien (S&P); Türkei (Fitch) S A M S T A G, 18. März 2023 - JP/Bundesregierung, Deutsch-japanische Regierungskonsultationen, Tokio ===

