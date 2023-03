DJ TAGESVORSCHAU/11. bis 13. März (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 11. März 2023 - CN/Abschluss Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses S O N N T A G, 12. März 2023 - BR/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Reise nach Brasilien und Kolumbien; u.a. Teilnahme an den Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstagen (bis 14.3) - US/Beginn der Sommerzeit in den USA M O N T A G, 13. März 2023 07:00 DE/Bilfinger SE, vollständiges Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK) *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q 08:00 DE/Beschäftigte in der Gastronomie 2019 bis 2022 08:00 DE/Erdölimporte nach Deutschland Januar 09:30 EU/Treffen des Rates für Beschäftigung und Sozialpolitik 11:30 DE/Regierungs-PK *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe 15:40 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk mit bhutanischem Premierminister Tshering, Berlin 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY - BR/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Reise nach Brasilien und Kolumbien; u.a. Teilnahme an den Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstagen (bis 14.3) - CH/Vertreter Russlands und der Vereinten Nationen verhandeln über Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2023 09:26 ET (14:26 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.