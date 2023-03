Die Silicon Valley Bank (SVB) hat am Mittwoch einen Kapitalbedarf in Milliardenhöhe bekanntgegeben. In der Folge brach der Börsenkurs des bekannten Startup-Finanzierers ein. Nun wird die Bank geschlossen. Droht eine neue US-Bankenkrise? "Ich bitte Sie, Ruhe zu bewahren, denn das ist das Wichtigste", sagte Greg Becker, Geschäftsführer der Silicon Valley Bank, noch am 9. März in einem Videocall mit Kund:innen. "[…] Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass Sie in Panik geraten". Der Aufruf ist natürlich ähnlich effektiv, wie, wenn einem gesagt wird, man solle jetzt nicht an einen rosa Elefanten denken. Was hängen bleibt, ist das, woran man nicht denken soll: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...