In ihrem globalen Marktausblick schreiben die Analysten der Erste Group im Equity Weekly: "In der letzten Woche schwächte sich der globale Aktienmarktindex in EUR um -1% ab. Der S&P 500 fiel in EUR um -1,5%, der Stoxx 600 notierte unverändert. Der Nikkei 225 befestigte sich hingegen in EUR um +4,7%. Der globale Schwellenländer-Index fiel in EUR -1,2%. Nach den Äußerungen des Fed-Vorsitzenden stiegen die Renditen in den USA weiter an. US-Anleihen mit 2 Jahren Laufzeit erzielten zur Wochenmitte eine Rendite von 5,07%. Die stark inverse Zinskurse belastete das Anleger-Sentiment in Bezug auf den US-Bankensektor. Es folgte die Bekanntgabe der kalifornischen SVB Financial Group, dass sie eine Kapitalerhöhung um USD 2,25 Mrd. machen wird um signifikante Verluste in ihrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...