Marktausblick aus dem aktuellen Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex schwächte ich in der letzten Woche in EUR um - 1,3% ab. Der S&P 500 notiert in EUR -1,1% tiefer. Der Stoxx 600 gab -2,0% nach und der Nikkei 225 verlor in EUR -2,6% an Wert. Auch der globale Emerging Market Index gab nach. Er fiel in EUR um -2,3%. Das Gewinnwachstum der globalen Unternehmen wird heuer nur +3,7% (J/J) betragen. Das Wachstum wird in Nordamerika mit +7,8% wesentlich stärker ausfallen als in Europe. Für Europa wird für 2023 nur ein Gewinnwachstum von +2,1% (in USD) erwartet. Auch im nächsten Jahr liegt die Gewinnsteigerungsrate in Europa mit +6,2% deutlich unter jener US-amerikanischer Unternehmen. Das für 2023 erwartete Gewinnwachstum von 3,7% stammt vor allem aus den ...

