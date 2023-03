Ad-hoc in der Nacht auf Samstag: Die Triggermeldung zur nächsten Rallye ab Montag?

Anzeige / Werbung

Triggert eine in der Nacht auf Samstag veröffentlichte Ad-hoc-Meldung nun bei dieser jüngst teils sehr stark reagierenden Aktie...

...(fast 100 % Kursplus an nur einem Handelstag im Februar) nach einer zwischenzeitlichen Korrektur die nächste Rallye ab Montag? Ist gleich am Montagmorgen nach dem Kursrot am Freitag der erneut wirklich ideale Einstiegszeitpunkt? Werden zu Wochenbeginn die letzten Widerstände im Chart der Aktie komplett freigelegt, frei zum Weg, das alte Hoch von 2021 wieder zu erreichen (dann nach Schlusskurs an der Deutschen Börse in Frankfurt (4,00 €) über 500 % mögliche Performance)?

- Die jüngsten Entwicklungen bei diesem Unternehmen sprechen in unseren Augen allesamt dafür, hat man am Heimatmarkt umsatztechnisch ein Rekordjahr hingelegt (300 % Wachstum) und den Markteinstieg im milliardenschweren US-Markt angekündigt, der schon in diesem Jahr die Umsätze extrem nach oben boosten könnte. Unmittelbar nach Bekanntgabe eines US-Vertriebsdeals im Februar kamen bereits erste Orders vom US-Lebensmittelhandel.

In der kanadischen Heimat konnte das aufstrebende Startup Blender Bites* (WKN: A3DMEJ) bereits einen der international wichtigsten und größten Player im Lebensmittelhandel überzeugen, der vor allem in den USA ein Gigant ist: Costco. Zwar war in den Meldungen von Blender Bites* (WKN: A3DMEJ) immer nur die Rede von einem führenden Club-Store-Betreiber, im jüngsten Jahresbericht steht aber schwarz auf weiß, um wen es sich handelt, nämlich um Costco.

Quelle: Costco Deals (Facebook)

Und was auch kaum jemand auf dem Schirm haben dürfte, Blender Bites ist mit ersten Produkten bereits in Costco-Filialen im Süden der USA, vielleicht ein erster "Testballon" für den Lebensmittelriesen in den USA, bevor man die Präsenz ausweitet. In Kanada jedenfalls ist sind die innovativen Smoothie-Produkte von Blender Bites inzwischen in zahlreichen Costco-Filialen, die einen erheblichen Teil zu den erstmaligen Multimillionen-Dollar-Sales beigetragen haben dürften. - "2022 war unser bisher stärkstes Jahr mit einem Rekordwert beim Umsatz des Unternehmens. Unser Umsatzzuwachs ist auf die Qualität des Produkts und das kontinuierlich wachsende Vertriebsnetz zurückzuführen, das von unserer Partnerschaft mit dem führenden kanadischen Club-Store angeführt wird", so der Blender-Bites-CEO in einer der jüngsten Meldungen.

475 % Performance seit Mitte Januar verpasst? Kommt die nächste Rallye genau jetzt nach einer weiteren potenziellen "Triggermeldung" vom frühen Samstagmorgen?

Auch erst im Februar gab das Unternehmen einen Private-Label-Deal mit einem weiteren Lebensmittelriesen bekannt, der sich für Blender Bites entschieden hat, und der exakten Beschreibung nach kann es sich auch exakt nur um einen handeln, nämlich um Metro! All diese neuerlichen Entwicklungen sprechen in unseren Augen glasklar dafür, dass Blender Bites* (WKN: A3DMEJ) in diesem Jahr der wirklich große Durchbruch gelingen könnte. Was die Blender-Bites-Gründerin und Entrepreneurin Chelsie Hodge in nur kurzer Zeit ursprünglich aus ihrer Homeküche heraus aufgebaut hat, erscheint nahezu unglaublich und muss sich für die offenbar laserscharf fokussierte Unternehmerin wie ein Traum anfühlen. Anleger*innen können jetzt noch immer im Frühstadium investieren und an diesem "Traum" teilhaben.

- Wir sehen massives Potenzial, es gibt insgesamt nur 4,3 Mio. Aktien von Blender Bites* (WKN: A3DMEJ), der Titel scheint prädestiniert für eine überdurchschnittliche Performance in 2023, spricht allein die jüngste Performance an der Heimatbörse seit Mitte Januar für sich, von 1,50 C$ am 18. Januar ging es auf ein Hoch von 7,12 C$ am 6.3., im Peak eine Performance von 475 %, und viele unserer Leser*innen konnten diese wunderbare Rallye bezeugen bzw. sind dabei. Bis zum Hoch von 27,12 C$ kurze Zeit nach Quotierung an der kanadischen Börse wäre für die aktuelle 5,80-C$-Aktie sehr viel Luft nach oben (und das Unternehmen steht umsatztechnisch so stark wie nie zuvor da, also viel besser als beim Hoch in 2021).

Aufgepasst: Wer bislang nur von der Seitenlinie zuschauen konnte, dem könnte sich gerade jetzt nach einer kleinen Konsolidierungsphase noch einmal eine herausragende Einstiegschance bieten, wenn man einere potenziellen Turnaroundrallye bis zum alten Hoch nicht nur weiter zuschauen will. Wer am Montag schon früh auf der Matte steht, könnte im Vorteil sein, denn dürfte eine in unseren Augen erneut sehr kursrelevante Meldung vom frühen Samstagmorgen nach der zwischenzeitlichen Atempause den Rallyemodus bei der Aktie von Blender Bites* (WKN: A3DMEJ) erneut freisetzen. -

Breaking News bei Blender Bites* (WKN: A3DMEJ):

Blender Bites Appoints Former Coca Cola Subsidiary CEO, Steve Pear, as Chief Operating Officer

HIER zur vollständigen Meldung.

Blender Bites*

WKN: A3DMEJ

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)



Das Puzzle fügt sich zusammen und ein Top-Manager der Lebensmittelbranche übernimmt die operative Leitung bei Blender Bites, Steve Pear, exakt jener Mann, der von einigen Führungsrollen beim Milliardenplayer Coca-Cola zu einem Start-up wechselte und diesem von einem Umsatz von 3 Mio. auf einen Umsatz von etwa 44 Mio. USD in nur wenigen Jahren verhalf. Während seiner Zeit als CEO bei einer Smoothiemarke von Coca-Cola machte das Coca-Cola-Tochterunternehmen dreistellige Millionenumsätze.

Steve Pear verfügt zweifellos über umfangreiche Erfahrungen in der Getränke- und Konsumgüterbranche. "Pear bringt mehr als dreißig Jahre Führungskompetenz in seine neue Rolle bei Blender Bites ein. Seine beeindruckende Karriere umfasst eine 22-jährige Zugehörigkeit zum Branchenriesen Coca-Cola, wo er bei Tochtergesellschaften des Multimilliarden-Dollar-Getränkekonzerns leitende Funktionen innehatte." Steve Pear könnte nun auch Blender Bites zu zweistelligen Millionenumsätzen verhelfen, so wie sie Unternehmensgründerin Chelsie Hodge schon nach einem Investor Call in einer Revenue Guidance im Sommer 2022 vor Augen hatte.

"Die Tatsache, dass Steve Pear sich entschieden hat, dem Team von Blender Bites beizutreten, ist ein weiterer Beweis für das Potenzial dieser Marke. Ich bin unglaublich dankbar und fühle mich geehrt, ihn an der Seite zu haben, wenn wir das Unternehmen im Jahr 2023 und darüber hinaus weit vorantreiben."

- Chelsie Hodge, CEO und Gründerin von Blender Bites

Wir meinen, Anleger*innen sollten nach der am frühen Samstagmorgen lancierten Meldung am Montag bereits früh positioniert sein. Die Aktie von Blender Bites* (WKN: A3DMEJ) hatte zuletzt immer wieder sehr explosiv reagiert: Im Februar gab es - wie schon eingangs erwähnt - sogar ein Kursplus von nahezu 100% an nur einem Handelstag. - Zuletzt sprachen wir mehrfach vom wahrscheinlich nur noch klitzekleinen "Zusatzfunken", den es jetzt braucht, um bei dieser Aktie das komplette Turnaroundpotenzial freizusetzen, der die Widerstände bis zum alten Hoch von 2021 allesamt freilegen könnte, den klitzekleinen Anstoß für den ultimativen Ausbruch, der alte Limits in die Luft sprengt. - Ist die jetzt veröffentlichte Meldung dieser Funke?

Wir jedenfalls sehen jetzt noch einmal eine starke Einstiegschance: Jetzt noch mutige Anleger*innen, die jetzt nicht länger nur von der Seitenlinie zuschauen wollen und schon verpasst haben, wie sich die Aktie seit nun einigen Woche immer mehr zum "Highflyer" entwickelt hatte, könnten nun noch einmal den richtigen Einstiegszeitpunkt erwischen, wenn Sie zu Wochenbeginn früh handeln, vielleicht noch vor Wiedereröffnung der Heimatbörse in Nordamerika, bevor der sehr marktenge Titel an der Heimatbörse auf die Meldung über den Ex-Coca-Cola-Neuzugang reagiert.

Unser Tipp: Nicht länger nur zuschauen, dabei sein! - Eine Wagnisposition gehört jetzt unserer Meinung nach definitiv ins Depot, spekulieren wir in der Tat auf einen heftigen Turnaround, der offensichtlich ohnehin bereits im Gange ist (die Aktie gehörte zuletzt immer wieder zu den Hot Stocks der Heimatbörse). Eine einst wohlklingende Geschäftsidee bringt es im gar nicht so besonders bevölkerungsreichen Kanada bereits jetzt auf Multimillionen-Sales! Der Markteinstieg in den USA läuft erst an, das Potenzial erscheint massiv… Jackpot!?

Lesen Sie weiter in unserem Update von Anfang März alles über unsere aktuelle Einschätzung zu Blender Bites:

Bei diesem Wert sehen wir eine wirklich große Aktienchance für den März: Zu erwartende Aufträge, potenzielle Rekordzahlen und eine offenbar bereits eingeläutete Turnaroundrallye sprechen in unseren Augen jetzt für ein Investment: Allein bis zum 2021er-Hoch sprechen wir über eine Performance von über 600%. Erreicht das Papier die einstigen Höhen von 2021, könnte der Kurs von heute Morgen 3,32 Euro auf 21,30 Euro ansteigen. So absurd das im ersten Moment klingen mag, so realistisch könnte dieser Verlauf aber tatsächlich sein, stellt sich nun gerade heraus, dass dieses Unternehmen, das erst im 2021er Jahr an den Start ging, offenbar alles richtig gemacht hat, was man richtig machen kann: Es gibt schon jetzt Millionenumsätze! Offizielle Zahlen dürften nun zeitnah zu erwarten sein!

Der Aktienkurs hatte sich in Hinblick jüngster Spekulationen Anfang Februar im Hoch beinahe vervierfacht. Zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen bieten in unseren Augen exakt jetzt erneut eine starke Kurschance! Die Spekulation ist groß: 2023 könnte das große Durchbruchsjahr für diesen Innovator der Fruchtsaft- und Smoothiebranche Blender Bites* (WKN: A3DMEJ) werden. Die nächsten Tage und Wochen sind extrem spannend, ein jetzt noch frühzeitiger Einstieg drängt sich in unseren Augen auf.

Unser Tipp: Wagnisposition genau jetzt ins Depot. Die aktuelle Bewertung von rund 14 Mio. Euro erscheint extrem günstig.

"Biggest Earnings Since Inception" und Deal mit "dem größten Pure-Play-Vertriebshändler von Spezial- und Frischprodukten in Naturkost- und Bio-Qualität in den USA", so hieß es erst kürzlich in einer Ad-hoc-Meldung des offenbar stark wachsenden Unternehmens mit den einzigartigen Smoothie-Pucks.Blender Bites* (WKN: A3DMEJ) meldete das beste Jahr in seiner Geschichte, vom kleinen Mini-Startup aus einer Küche im kanadischen Vancouver zum Unternehmen mit "multi-million dollar revenues", wie es hieß. Die Meldung und der starke Kursverlauf bekamen sogar so viel Aufmerksamkeit, dass man an der Heimatbörse kurzzeitig den Kurs aussetze und beim Unternehmen nachhakte, was es mit den Entwicklungen auf sich hat. Die Aktie hat wohl auf jeden Fall das Zeug zur "Explosivität", hat sich der Kurs Anfang Februar sogar an nur einem Tag beinahe verdoppelt (+82,4 %).

Sie sehen also, wie schnell das Papier auf positive Meldungen wirklich stark nach oben gehen kann, gibt es mit insgesamt nur 4 Mio. Aktien auf dem Markt nicht wirklich viele Stücke.

Operativ dürfte es jetzt jedenfalls stark nach vorne gehen: Das Unternehmen landete kürzlich einen wahrhaftigen Megadeal, der für massive und wahrscheinlich dann sogar hohe zweistellige Millionenumsätze gut sein könnte, erzielte dieses Startup seine Umsätze bisher weitgehend in der kanadischen Heimat und öffnet sich jetzt quasi über Nacht der große US-Markt. Wir rechnen mit einer Lawine von Meldungen und neuen Listungen, dem Einstieg in den gigantischen US-Markt, einer der größten Märkte für Smoothies überhaupt, welche die Aktie des einstigen "Börsenstars Ende 2021" definitiv wiederbeleben sollte und meinen, dass ein jetziges Investment in Blender Bites* (WKN: A3DMEJ) wirklich sehr viel Gewinn fürs Depot generieren könnte.

Erst in diesen Tagen gab man einen potenziell weiteren großen Umsatzbooster für den kanadischen Markt bekannt: ein Deal mit einem der größten Lebensmittelhändler Kanadas! - Mit einem Jahresumsatz von mehr als 19 Milliarden Dollar ist die METRO Inc. ein führendes Unternehmen im Lebensmittel- und Drogeriemarkt in Québec und Ontario und beschäftigt mehr als 95.000 Mitarbeiter. Genau dieses Unternehmen setzt jetzt auf die Expertise von Chelsie Hodge und ihrer Blender Bites* (WKN: A3DMEJ), ein Vertrag wurde bereits unterschrieben! - Die Metro will von Blender Bites eine neue Reihe mit exklusiven Smoothie-Geschmacksrichtungen unter der Bio-Smoothie-Eigenmarke (Private Label) des Einzelhändlers. Hunderte Filialen sollen mit den exklusiven Private-Label-Formulierungen ausgestattet werden.

Revival anderer Aktien von Lebensmittel-Startups: Teils mehrere hundert Prozent seit Jahresbeginn

Einige der Lebensmittel-Startups der letzten zwei bis drei Jahre erleben in diesen Tagen ihr großes Revival. Der Aktienkurs der Yumy Candy Company hatte sich jüngst im Hoch mehr als verdoppelt, der Penny Stock Modern Plant Based legte seit Anfang des Jahres gleich um mehrere hundert Prozent zu. Ein ähnliches Szenario erwarten wir nun in der Tat auch bei der Aktie von Blender Bites, denn dieses Unternehmen sticht vor allem durch seine großen Erfolge hervor, hat man sogar die Listung bei der größten Lebensmittelkette im Heimatland geschafft.

Die Aktie von Blender Bites* (WKN: A3DMEJ) war nach einem anfänglich sehr großen Hype Ende 2021 und mehreren hundert Prozent binnen weniger Wochen rund um erste Erfolgsmeldungen mit einem Produkt, das in der kanadischen Heimat offensichtlich auf sehr viel "Liebe" der Kundschaften stößt, man hat in Kanada nun im zweiten Jahr in Folge einen Award für das beste neue Produkt abräumen können, ordentlich unter die Räder gekommen und hatte sich seitdem auch nie wirklich richtig erholt. Ein Blick auf die jüngsten Nachrichten lässt jedoch den Schluss auf einen potenziell wirklich heftigen und richtig starken Turaround zu:

Blender Bites* (WKN: A3DMEJ) hat jetzt etwas geschafft, wovon der Großteil der Start-ups in der Food- & Beveragebranche nur träumen kann. Und allein diese Listung, nämlich die Listung bei der größten Lebensmittelkette im Heimatland, ist potenziell ein Company Maker. Das besondere, und was der Markt bis dato unserer Meinung nach wahrscheinlich noch gar nicht realisiert hat: Blender Bites hat hat es jetzt schon zu Millionenumsätzen gebracht. Blender-Bites-Gründerin und Entrepreneurin Chelsie Hodge plant nun den nächsten großen Schritt, um den ultimativen Durchbruch für die Marke zu schaffen: den Markenlaunch in den USA. Erst diesen Monat präsentierte sie ihre innovativen Produkte auf einer wichtigen Messe des US-Vertriebsgiganten Kehe. Wir rechnen mit einer potenziellen Lawine von Erfolgsmeldungen über neue Listungen in den USA und erwarten ein absolutes Rekordjahr 2023. Tatsächlich erwartet der Markt auch den offiziellen Jahresabschluss für 2022 (ein Rekordjahr hat man bereits im Februar angedeutet). Werden die Zahlen offiziell, könnte es nochmal so richtig nach oben gehen!

Auch 2023 Award für "Best New Product" gewonnen!

Hodge scheint wahrhaftig exakt den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Mit dem Award für beste Produkt 2022 und jetzt auch 2023 in Kanada, und immer mehr Listungen im Lebensmittelhandel und einem in den letzten zwei Jahren explodierenden Umsatz scheint man definitiv aufgestellt, den Sprung in die Champion's League zu schaffen. Und mit einem Mann, der seit Sommer 2022 an Hodges Seite (Cole Orobetz, Gründer von Alpha Foods) ist, der ein anderes Start-up erfolgreich bei 9.000 Lebensmittelmärkten in Nordamerika platziert hat, dürfte der Siegeszug noch einmal an Fahrt gewonnen haben. Gründerin und Blender Bites-CEO Chelsie Hodge erwartet schon für dieses Jahr zweistellige Millionenumsätze, wie sie bei einem offiziellen Aktionärsmeeting schon im letzten Jahr kommunizierte.

Chelsie Hodge, die Gründerin von Blender Bites, auf der KeHe-Konferenz in Nashville, USA

"Blender Bites wird das erste Innovationsprodukt seiner Art auf dem US-Markt sein. Dieser First-Mover-Vorteil ist von entscheidender Bedeutung bei der Sicherung von Listungen bei den führenden Einzelhändlern des Landes." Chelsie Hodge, CEO und Gründerin von Blender Bites

Vom Beginn in der privaten Küche in die Tiefkühlregale der größten Lebensmittelkette Kanadas

Die Produkte von Blender Bites* (WKN: A3DMEJ) treffen den Puls der Zeit und der Gründerin Chelsie Hodge gelingt jetzt womöglich mit dem Einstieg im US-Markt der große Durchbruch. Hatte Hodge das Business erst vor ein paar Jahren in ihrer eigenen Küche begonnen, hat sie es nur kurze Zeit später aus eigener Kraft und ohne große Kapitalspritze bereits in zig hunderte Lebensmittelmärkte in ihrer kanadischen Heimat gebracht. Kein Wunder also, steckten strategische Investoren einige Millionen in Blender Bites.

Mit den Blender Bites kann ab sofort jeder einen frischen und gesunden Smoothie zubereiten und benötigt nicht einmal mehr einen Mixer. Man spart Zeit, Geld und Müll und vermeidet zusätzlich unnötige Lebensmittelabfälle, ein Produkt also, das den Zeitgeist nicht besser treffen könnte.

Blender Bites ist sog. ein First Mover und hat ein Produkt, das die Welt definitiv gebrauchen kann: Die Generation Y, die Generation Z, die Millennials, aber auch die "ältere Riege" der Gesellschaft, wird für dieses Produkt äußerst dankbar sein. Das Unternehmen füllt mit seinen zertifizierten Bioprodukten eine Marktlücke in den Tiefkühlregalen der Supermärkte. Jeder kann jetzt mit diesem Produkt gesunde Smoothies im absolut frischen Zustand konsumieren, nicht konserviert und folglich fast ohne die wertvollen Nährwerte der Greens und der Früchte, sondern erntefrisch in portionierbaren "Bites" eingefroren und in speziellen Produktlinien gar mit zusätzlichen wertvollen Nährstoffen und Vitaminen versehen.

Kein Mixer, kein Schnippeln!

Für die sog. Blender Bites braucht man nicht einmal einen Mixer, kann die Bites aber auch hervorragend im Mixer verwenden. Vorgefertigte und nährstofftechnisch "leere" Smoothie- oder Saftgetränke werden überflüssig. Blender Bites wurde als Start-up von der Kanadierin Chelsie Hodge gegründet und ist das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes Easy-Smoothie-Produkt auf den Markt brachte, das auch keine unnötigen Plastikverpackungen enthält.

Mit den Blender Bites gehört das zeitaufwendige "Schnippeln" von Obst und Gemüse also der Vergangenheit an. Zahlreiche verschiedene Frucht- und Gemüsemischungen sollen eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit bieten, gesunde Drinks im Handumdrehen zuzubereiten.

Die Produkte von Blender Bites sind teils bio, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Bites wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in der Heimat regional hergestellt.

Smoothies: Der 17-Milliarden-Dollar-Markt

Nordamerika ist international der größte Markt für Smoothies, dicht gefolgt von Europa. Der globale Markt für Smoothies soll bis 2026 gar auf 17 Milliarden USD anwachsen. Blender Bites* (WKN: A3DMEJ) hat unseres Erachtens mit dem nun geplanten US-Markteinstieg das Potenzial, sich zu einem dominierenden Marktplayer zu entwickeln. Der Einstiegszeitpunkt für Anleger*innen könnte in unseren Augen nicht besser sein.

Informieren Sie sich selbst über Blender Bites:

Webseite: https://blenderbites.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Blender Bites.

Enthaltene Werte: CA09353K3073