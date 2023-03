Wochenausblick: Konjunkturdaten im Fokus

Werbung







Die USA stellt am 12.03.23 auf Sommerzeit um. Da die Zeitumstellung in der Eurozone erst zwei Wochen später stattfindet, wird bis dahin die Börsenöffnung in den USA schon gegen 14:30 Uhr MEZ stattfinden. Dies hat beispielsweise ebenfalls Auswirkungen auf die Knock-Out Zeiten von Derivaten auf US-Underlyings. Mehr dazu haben wir auf unserer Website veröffentlicht (www.hsbc-zertifikate.de).



In der kommenden Woche erwarten uns neben den Jahreszahlen einiger DAX®-Unternehmen, wie beispielsweise der VW-Gruppe, von Seiten der Konjunktur zudem einige Verbraucherdaten. Vor allem aber dürfte der Zinsentscheid der EZB im Fokus der Anleger stehen. Doch auch das Wochenende dürfte für Anlegerinnen und Anleger mit der Invest-Messe ausreichend gefüllt sein. Aber der Reihe nach:



Montag



Wir starten mit den Jahreszahlen der Porsche AG in die Woche, welche uns gegen 08:00 Uhr am Vormittag erwarten. Eine Stunde früher legt zudem auch Hypoport die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vor. Von Seiten der Konjunktur dürfte vorrangig der Arbeitskostenindex aus Deutschland für das 4. Quartal 2022 im Fokus stehen.















Dienstag



Nachdem bereits am Montag die Porsche AG die Jahreszahlen vorlegte, gewährt uns die Volkswagen AG am Folgetag Einblick in die Bücher. Darüber hinaus erwarten uns die Jahreszahlen von Teamviewer und der Geschäftsbericht für 2022 von Fraport. Außerdem erwartet uns gegen 11:00 Uhr die Bilanz-Pressekonferenz des DSGV (Deutscher Sparkassen- und Giroverband). Ebenfalls steht die Bekanntgabe einiger Verbraucherpreise für den Monat Februar, vorrangig gegen 13:30 Uhr deutscher Zeit die Zahlen aus den USA, auf dem Programm.











Mittwoch



Zur Wochenmitte erhalten wir weitere Verbraucherpreise, beispielsweise aus Frankreich, aber auch aus Polen und Schweden und gegen Nachmittag der wöchentliche EIA-Ölbericht aus den USA, sowie Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und den Erzeugerpreisen für den Februar. Unternehmensseitig dürfen wir uns auf die Zahlen zum ersten Quartal von Adobe und die Jahreszahlen von BMW freuen.









Donnerstag



Der Donnerstag dürfte vorrangig aufgrund des Zinsentscheides der EZB im Fokus stehen, denn die EU-Notenbanker treffen sich gegen 14:30 die weitere Zinspolitik in der Eurozone zu beraten. Bereits vor diesem Treffen dürfen wir mit dem Bericht über den Philadelphia FED Business Outlook rechnen. Von Unternehmensseite erwarten uns die Jahreszahlen von FedEx und der Geschäftsbericht der Munich Re.









Freitag



Zum Schluss der Woche erwartet uns ein vollgepackter Tag. Denn die Verbraucherpreise der Eurozone sowie die Frühindikatoren aus den USA werden veröffentlicht und es erwarten uns die Jahreszahlen von Vonovia. Zudem startet die Finanzmesse "Invest" in Stuttgart. Auch die HSBC ist vor Ort. Und das beste: Sie können mit unserem Code kostenlos an der Messe teilnehmen. Zudem haben wir ein interessantes Angebotspaket aus spannenden Vorträgen und einigen Finfluencer-Gästen für Sie geschnürt. Über den folgenden Link gelangen Sie zum Programm der HSBC und erfahren, wie Sie an Ihr kostenloses Ticket kommen können.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Newsletter kostenlos abonnieren