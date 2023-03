News von Trading-Treff.de In den USA gibt es eine neue Bankenpleite. Vor diesem Hintergrund haben die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag an den Märkten lediglich eine untergeordnete Rolle gespielt. Die Auswirkungen des Bankrotts sind weitläufig. Vom Zinsmarkt über den Immobiliensektor bis hin zur Leitzinsanpassung gab es keinen Platz, an dem die Effekte nicht zu spüren waren. Die Volatilität ist explodiert und es stellt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...