WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve trifft sich am Montag zu einer Sitzung. Bei dem um 11.30 Uhr (Ortszeit) beginnenden Treffen gehe es um die Überprüfung und Festlegung von Vorauszahlungs- und Diskontsätzen, hieß es in einer am Wochenende auf der Internetseite einsehbaren Mitteilung.

Am Freitag war das auf Start-up-Finanzierung spezialisierte US-Geldhaus Silicon Valley Bank (SVB) nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Das hatte weltweit für Unruhe gesorgt. US-Finanzministerin Janet Yellen zeigte sich dennoch gelassen. Sie habe volles Vertrauen, dass die für die Bankenaufsicht zuständigen Stellen, zu denen auch die Federal Reserve gehört, die notwendigen Maßnahmen träfen, damit das Bankensystem robust bleibe./he