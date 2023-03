Lalique Group SA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Lalique Group gibt vorläufige Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 bekannt



14.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

MEDIENMITTEILUNG - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 14. März 2023 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) hat heute vorläufige, ungeprüfte Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 bekannt gegeben. Der Betriebserlös stieg gegenüber 2021 um rund 20% auf ca. EUR 170.0 Mio. Der EBIT erhöhte sich auf ca. EUR 13.2 Mio., bzw. EUR 11.5 Mio. unter Ausklammerung eines im ersten Halbjahr angefallenen Sonderertrags, bei einer EBIT-Marge von ca. 7.7% bzw. 6.8%. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete Lalique Group erwartungsgemäss einen kräftigen, breit abgestützten Umsatzanstieg, zu welchem alle Geschäftssegmente mit zweistelligen Wachstumsraten beitrugen. Insgesamt stieg der Betriebserlös von Lalique Group gegenüber 2021 um rund 20% auf ca. EUR 170.0 Mio. Wie bereits kommuniziert, ist darin ein im ersten Halbjahr 2022 angefallener Sonderertrag von EUR 1.7 Mio. im Zusammenhang mit einem abgeschlossenen Rechtsverfahren enthalten. Die Entwicklung auf der Aufwandseite reflektiert den Ausbau des Geschäfts, wieder intensivierte Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie die pandemiebezogen teilweise reduzierte Kostenbasis im Vorjahr aufgrund von Lockdown-bedingten Betriebsschliessungen. Zudem stärkte die Gruppe 2022 ihre Produktionskapazitäten für künftiges weiteres Wachstum, einschliesslich der Investitionen in einen effizienteren und leistungsstärkeren Schmelzofen in der Kristallmanufaktur und der Erhöhung der Ressourcen in der Kaltglasfertigung. Der Personalaufwand lag 2022 mit ca. EUR 42.0 Mio. um rund 22% über dem Vorjahr. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf ca. EUR 27.8 Mio., entsprechend einem Anstieg von rund 28%. Die Abschreibungen und Wertberichtigungen waren mit ca. EUR 15.7 Mio. um rund 10% höher als im Vorjahr. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich im Jahr 2022 auf ca. EUR 13.2 Mio. gegenüber EUR 9.6 Mio. im Vorjahr. Die EBIT-Marge stieg auf ca. 7.7% nach 6.8% im Vorjahr. Unter Ausklammerung des erwähnten Sonderertrags von EUR 1.7 Mio. erhöhte Lalique Group den EBIT im Berichtsjahr um rund 19% auf ca. EUR 11.5 Mio. bei einer EBIT-Marge von ca. 6.8%. Die vollständigen finalen und geprüften Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2022 wird Lalique Group am 19. April 2023 publizieren.

Lalique Group

Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 770 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalent) und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien von Lalique Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com

