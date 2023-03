Berlin (ots) -- Digitaler Erbscheinsantrag schützt Erbvermögen- Transparenz durch digitales Nachlassverzeichnis- Pro Jahr rund 400 Mrd. Euro vererbt- 2,5 Mio. Erben jährlich setzen sich mit Erbe auseinanderErblotse.de ist die erste und bislang einzige Plattform in Deutschland, mit der Erben den Nachlass selber regeln können. " Auf unserer Plattform finden Betroffene Tools für die Anforderungen, die an einen Erben gestellt werden und zwar weitgehend kostenlos," sagen Dr. Birte Gall und Dr. Thomas Asmus, Co-Gründer von Erblotse.de.Mit den individualisierten Anleitungen und interaktiven Tools von Erblotse.de lassen sich z.B. ein digitales Nachlassverzeichnis erstellen, der Erbscheinsantrag vorbereiten, die Immobilie bewerten oder die Erbquote berechnen. Anwälte und Steuerberater müssen erst einmal nicht eingeschaltet werden.Digitaler ErbscheinsantragVererbte Aktiendepots können sich schnell in Luft auflösen. Warum? Weil die Erbschaftssteuer zum Todestag des Erblassers festgestellt wird. Die Bank-Freigabe des Depots erfolgt oft erst mit Vorlage eines Erbscheins. Bis die Erben den Erbschein vom Nachlassgericht erhalten, vergehen viele Monate - eine Zeit, in der sich der Depotwert gravierend verändern kann, die zu zahlende Erbschaftssteuer aber unverändert bleibt. Nachlassgerichte verweisen zunehmend auf Erblotse, um den Prozess zu beschleunigen.Transparenz durch digitales NachlassverzeichnisEin weiteres sehr hilfreiches Tool ist das erste digitale Nachlassverzeichnis, das Erben einen Überblick über vererbtes Vermögen verschafft und hilft, Streitigkeiten zu verhindern.Kostenlose ImmobilienbewertungZählen Immobilien zum Erbschaftsvermögen können über Erblotse.de kostenlose Immobilienbewertungen eingeholt werden. Das Portal arbeitet hier mit renommierten Immobiliendienstleistern zusammen."Wir wollen Klarheit und Transparenz in den Erbschafts-Dschungel bringen," so die Gründer. "Anhand der steigenden Registrierungen auf unserer Plattform mit aktuell 1.000 pro Monat sehen wir, wie groß der Bedarf bei den Erben ist."Erblotse.deErblotse.de ist eine Plattform für Erben. Neben einer persönlichen Anleitung für alle organisatorischen und gesetzlichen Fragen und Aufgaben bietet die Plattform das erste digitale Nachlassverzeichnis, das zur Beantragung von Erbscheinen, der Auskunft für Pflichtteilsberechtigte, der Verteilung des Nachlasses unter den Erben und der Vorbereitung der Erbschaftssteuer genutzt werden kann. Erblotse.de gehört zur Heritas GmbH und wurde von Dr. Birte Gall, Dr. Thomas Asmus, Jochen Leidig und Jesper Richter-Reichhelm 2020 aufgebaut.Pressekontakt:PR.iO Public RelationsInga OldewurtelMobil: 0176-62261897Email: oldewurtel@prio-pr.deOriginal-Content von: Erblotse.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169162/5463156