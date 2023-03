Nach der Credit-Suisse-Übernahme am Wochenende erweist sich der Bitcoin als Gewinner angesichts der Verunsicherungen im Finanzsektor. Aber auch andere "Krisenwährungen" legen zu. Schon am Wochenende ging der Bitcoin-Kurs nach oben, am Montagvormittag stieg die Digitalwährung dann auf über 28.000 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit Juni 2022. Auch der Ethereum-Kurs (ETH) legte zu auf knapp 1.800 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...