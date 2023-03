Elizabeth Holmes, Mark Zuckerberg und Co: Was Tech-CEOs so tun oder welche Entscheidungen sie treffen, erscheint uns nicht immer nachvollziehbar. Ein Twitter-Account teilt interne Mails und private Notizen. "Just don't use Twitter", Investor:innen an Elon Musk, 2018 Der Twitter-Account, zu finden unter dem Handle @TechEmails, veröffentlicht regelmäßig interne E-Mails und Notizen aus der Tech-Welt. Wer hinter dem Account steckt, ist unklar. Seit Mai 2021 ist er aktiv. Die Dokumente stammen aus öffentlichen Akten, beispielsweise aus Ermittlungen und Gerichtsverfahren oder aus Dokumenten, die anderweitig an die Öffentlichkeit gelangt sind. Die Quelle wird im Thread immer ...

