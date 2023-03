Obwohl am Wochenende der Notverkauf der Schweizer Credit Suisse an die UBS stattgefunden hat, wurden die Finanzmärkte dadurch nicht beruhigt. Bankaktien verzeichnen erneut starke Verluste, darunter auch die Deutsche Bank mit einem Rückgang von 2,9 Prozent. Die Aktie der Deutschen Bank fällt! Am letzten Handelstag schloss die Deutsche Bank Aktie bei 9,33 Euro. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt der Kurs bei 9,19 Euro. Damit verzeichnet die Aktie erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...