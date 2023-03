München (ots) -Chinas Staatschef Xi Jinping reist zu Wladimir Putin nach Moskau: Was bedeutet das Treffen für die Ukraine und den Westen? Steigen nun die Chancen auf Friedensverhandlungen? Darüber diskutieren der CDU-Außenpolitiker und Oberst a.D. Roderich Kiesewetter und der ehemalige Parteichef der SPD sowie der Linken und heute parteilose Oskar Lafontaine.Nach der spektakulären Rettung der strauchelnden Schweizer Großbank Credit Suisse: Droht Europa die nächste Bankenkrise? Braucht es mehr Regeln und Kontrollen im Finanzsektor? Im Studio der langjährige Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung Hans-Werner Sinn.Es diskutieren, kommentieren und erklären u.a. der Schauspieler Walter Sittler, der ZDF-Auslandskorrespondent Ulf Röller und die Welt-Journalistin Claudia Kade.Die Gäste:Roderich Kiesewetter,CDU (Außenpolitiker)Oskar Lafontaine (ehem. SPD- und Linken-Parteichef)Hans-Werner Sinn (Wirtschaftsexperte)Walter Sittler (Schauspieler)Ulf Röller (ZDF-Korrespondent)Claudia Kade (Die Welt)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5467872