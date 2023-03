DJ MARKT/Börsen drehen deutlicher ins Plus - Bankensektor stützt

Europas Börsen drehen am Nachmittag kräftiger ins Plus. Die Unterstützung kommt aus dem Bankensektor. Dieser hat in der Zwischenzeit ins Plus gedreht und liegt nun 1 Prozent vorn. UBS haben sich von den Tagestiefs deutlich erholt und liegen nun 1,5 Prozent im Plus. Es ist sicherlich zu früh, Entwarnung zu geben, von Panik am Markt kann indes auch keine Rede sein.

