Weltweit sind im zweiten Halbjahr 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum die weltweiten Zulassungen der klimafreundlichen Fahrzeuge um 38 Prozent angestiegen, so Adamas Intelligence (AI). Die dafür verantwortlichen Käufer kamen vor allem aus dem asiatisch-pazifischen Raum (plus 53 Prozent) und aus den USA (plus 21 Prozent). In Europa lag der Anstieg bei 19 Prozent. Hierzulande wurden im Februar mehr als 206.000 Pkw neu zugelassen, dabei lag der Anteil der Elektrofahrzeuge bei 15,7 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...