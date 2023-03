Changzhou, China, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -Trina Solar, weltweit führender Anbieter von PV- und Smart-Energy-Gesamtlösungen, bringt eine neue Generation von Aufdachmodulen auf den Markt: die Vertex S+ N-Typ-Doppelglas-Produktlinie mit einer Ausgangsleistung von bis zu 445 W. Diese Module vereinen mehrere Spitzentechnologien und eine 30-jährige Leistungsgarantie und stellen einen Fortschritt für PV-Anlagen auf Wohn- und Geschäftsgebäuden dar, der sowohl für Installateure als auch für Anlagenbesitzer einen Mehrwert schafft. Die Serienfertigung von Vertex S+ ist bereits angelaufen.Bei der Auswahl von Solarmodulen für Dachanlagen achten die Installateure und ihre Kunden auf drei Dinge: Maximale Energiegewinnung auf begrenztem Raum, problemlose Installation und Betrieb über Jahrzehnte und gutes Aussehen auf dem Dach. Genau hier kommt die neue Vertex S+ Serie von Trina Solar ins Spiel. Sie bedeutet einen großen Schritt vorwärts für das Dachsegment und vereint Langlebigkeit, Leistung, Ästhetik und Sicherheit.Für jeden Geschmack: Optimale bifaziale und monofaziale Lösungen unter 2 m2Dächer und individuelle Vorlieben unterscheiden sich je nach Anwendungsszenario. Daher ist Vertex S+ in zwei Ausführungen erhältlich. Das monofaziale NEG9R.28 verfügt rückseitig über ein weißes Einkapselungsmaterial für maximale Ausgangsleistung mit bis zu 445Wp und einem Wirkungsgrad von 22,3%. Im Gegensatz dazu ist das transparente NEG9RC.27 die bevorzugte Option für ästhetisch anspruchsvolle Anwendungen, z. B. auf Hausdächern, wo die Anlage optisch mit der Dachfläche verschmilzt. Dieses bifaziale Modul hat eine Leistung von 435 Wp auf der Frontseite und einen Wirkungsgrad von 21,8%. Beide Varianten verfügen über eine Fläche von knapp 2 Quadratmetern (1'762*1'134*30mm) und einen schwarzen Aluminiumrahmen.Ein starkes Herz: N-Typ-ZellenWie alle Module von Trina Solar basiert auch das Vertex S+ auf der 210mm-Vertex-Technologieplattform. Dank der Umstellung auf N-Typ i-TOPCon-Zellen kann das Modul jedoch im Vergleich zu entsprechenden P-Typ-Modellen über 30 Jahre hinweg etwa 10 % mehr Energie erzeugen. Darüber hinaus weisen N-Typ-Zellen eine um 50 % geringere anfängliche Degradation und eine um 11 % geringere jährliche Leistungsabnahme auf. Beide Faktoren zusammen - höhere Leistung und geringere Degradation - führen zu einer erheblich höheren Energieausbeute über die Lebensdauer des Moduls und zu einer verbesserten Zuverlässigkeit.Trina Solar hat seine brandneue, vertikal integrierte N-Typ-Fabrik hochgefahren, um die Lieferung von n-Typ-i-TOPCon-Zellen für Module aller Größen zu gewährleisten. Die neue Generation des Vertex S+ läuft bereits in der Fabrik des Unternehmens in Suqian vom Band.Zuverlässig und nachhaltig: Doppelglas-BauweiseVertex S+ ist das erste Aufdachmodul auf dem Markt, das eine robuste Doppelglasbauweise aufweist, bei der die Kunststoff-Rückseitenfolie durch eine zweite Glasschicht ersetzt wird. Doppelglaskonstruktionen sind äußerst zuverlässig und bieten über Jahrzehnte hinweg einen perfekten Schutz. Sie machen diese Modultypen extrem widerstandsfähig gegen Salznebel, Säuren und Laugen. Glas ist eine perfekte und symmetrische Versiegelung, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert und die Belastung der Zellen minimiert. Außerdem bieten Vertex-Doppelglasmodule größtmöglichen Brandschutz. Doch nicht nur das - durch den Verzicht auf die Rückseitenfolie wird auch der Einsatz von Kunststoffen reduziert, was die Umweltbilanz des Moduls und das Recycling am Ende seiner Lebensdauer weiter verbessert.Handhabung und Kompatibilität: Mit dem Installateur im Blick entwickeltAufgrund von Fortschritten in der Glasverarbeitung konnte Trina Solar zwei Schichten ultradünnen Glases mit einer Dicke von nur 1,6 mm verwenden, was zu einem geringen Gewicht von 21,1 kg führt, vergleichbar mit dem von Backsheet-Modulen. Das bedeutet, dass die Installateure das neue Vertex S+ auf dem Dach genauso handhaben können, wie sie es bisher mit herkömmlichen PV-Modulen getan haben.Bei der Installation ist Vertex S+ in hohem Maße mit anderen BOS-Komponenten kompatibel. Es bietet eine Vielzahl von Montagemethoden, wie z.B. kurz- und längsseitiges Klemmen, Traversen, Shared Rail- und Einschubmontage. Dank seines Kurzschlussstroms von 10,7 A ist es außerdem mit mehr als 99 % der gängigen Wechselrichter auf dem Markt kompatibel, was durch eine umfassende Kompatibilitätsanalyse bestätigt wurde.Garantierte Sicherheit für 30 Jahre und darüber hinausPV-Anlagen, die mit Vertex S+ gebaut wurden, werden auch noch unsere Kinder und Enkelkinder mit Solarenergie versorgen, da das Produkt mit einer besonders langen Leistungsgarantie von 30 Jahren ausgestattet ist. Die Produktgarantie gilt für volle 25 Jahre, deutlich länger als die branchenüblichen 15 Jahre. Diese umfangreichen Garantien sind ein Beleg für das Vertrauen, das Trina Solar in seine Doppelglastechnologie und die langfristige Leistung von N-Typ-Zellen setzt.Kundenwert und Vertrauen schaffenVertex S+ bietet Installateuren ein solides Nutzenversprechen und ermöglicht es ihnen, ihren Kunden die beste Investition in Form von garantierter und vermehrter Solarenergie anzubieten. Mit seiner innovativen, leichten Doppelglasbauweise bietet es herausragende Leistungs- und Sicherheitsvorteile. Durch den Einsatz von mehr Glas wird der Kunststoffanteil reduziert und die Haltbarkeit erhöht, was die Lebensdauer und die Recyclingfähigkeit des Solarmoduls verlängert.Dieses Produkt schafft sowohl für Installateure als auch für Endkunden einen Mehrwert in Bezug auf den Energieertrag, die Haltbarkeit und die Nachhaltigkeit - kurz gesagt: zukunftssichere Solarenergie.