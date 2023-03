FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stabilisierung im Dax setzt sich am Dienstag zunächst fort. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn ein halbes Prozent höher auf 15 008 Punkte.

Im Zuge anhaltender Verunsicherung in der europäischen Bankenbranche war er tags zuvor mit zunächst 14 458 Punkten auf das tiefste Niveau seit den ersten Tagen des Jahres abgesackt. Der Dax schaffte dann aber eine imposante Erholung um zeitweise mehr als 500 Punkte und schloss klar im Plus. Auch im Stoxx Europe 600 Banks setzte sich nach anfänglichem Schock letztlich die Erleichterung über die "Notfallrettung" der Credit Suisse durch die UBS und die Liquiditätsmaßnahmen der Notenbanken durch.

Die Erleichterungsrally, wie sie die Experten der Commerzbank nennen, setzte sich nach robuster Wall Street am Morgen in Asien fort. Weiter warten die Anleger mit Spannung, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch auf die Turbulenzen an den Finanzmärkten reagieren wird und ob sie ihre Zinswende zur Inflationsbekämpfung fortsetzt./ag/stk