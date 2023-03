Der unter der Dachmarke FORVIA agierende Automobilzulieferer HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) hat heute die vollständigen und finalen Zahlen für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 (1. Juni bis 31. Dezember 2022) bekanntgegeben und damit die am 16. Februar 2023 veröffentlichten vorläufigen Eckdaten bestätigt. Im siebenmonatigen Rumpfgeschäftsjahr 2022 hat HELLA einen berichteten Umsatz in Höhe von 4,4 Milliarden Euro erwirtschaftet; währungs- und portfoliobereinigt lag dieser bei 4,3 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (adjusted EBIT) beträgt 222 Millionen Euro; die "adjusted" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...