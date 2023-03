Emittent / Herausgeber: Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft: Bankhaus Bauer erweitert Vorstand



Bankhaus Bauer erweitert Vorstand Dr. Martin Deckert verstärkt zum 01. Mai 2023 das Vorstandsteam als neuer Chief Operating Officer (COO)

Unter seine Verantwortung fallen die Bereiche Bankbetrieb und Digitalisierung / Projekt Management

Personalie unterstreicht strategischen Fokus auf digitale Zukunft der Bank Essen/Frankfurt am Main, 21. März 2023 - Vor dem Hintergrund des geplanten Wachstums und der Fokussierung auf die Digitalisierung der Privatbank verstärkt Dr. Martin Deckert den Vorstand der Bankhaus Bauer AG zum 01. Mai 2023. Sein Zuständigkeitsgebiet umfasst die Bereiche Bankbetrieb und den neu geschaffenen Bereich Digitalisierung / Projekt Management. Er ergänzt damit das bestehende Vorstandsteam um den Vorstandssprecher und CEO Dr. Stefan Heddergott und Stefan Brugger, der als Chief Risk Officer (CRO) für die Themen Risikomanagement und Kreditwesen zuständig ist. Dr. Martin Deckert (56) ist studierter Betriebswirt und promovierter Wirtschaftswissenschaftler und verfügt über eine mehr als 25-jährige Managementerfahrung in renommierten Finanz-instituten. Nach seiner Tätigkeit als freier Berater für KPMG bei der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) war er im Bereich Internal Consulting bei der SBG Deutschland verantwortlich für die Projektleitung der technischen Migration des Private Banking Geschäfts des Schweizerischen Bankvereins und Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.. 1998 wechselte Dr. Deckert zu UBS Private Banking nach Zürich, wo er verschiedene Funktionen im Bereich Operations wahrnahm. Im Mai 2003 wurde er Operating Head Germany der UBS Deutschland AG und Mitglied im Management Committee. Zum 01. Januar 2008 wurde er als Mitglied in den Vorstand der UBS Deutschland AG berufen. Dort war er für die Bereiche Operations, IT, Internal Services, Risk Control und Credit Risk sowie das Projektportfolio und vier Jahre später auch für das Rechnungswesen der Gesamtbank in Deutschland verantwortlich. Ausgewiesener Experte für Digitalisierung und Transformation Von April 2016 bis Dezember 2020 betreute Dr. Martin Deckert als Mitbegründer und Partner der Unternehmensberatung Skubch&Company Unternehmen im Finanzsektor rund um die Themen Transformation, Business IT Alignment sowie Digitalisierung. Als COO der Merck Finck Privatbankiers AG führte Dr. Martin Deckert von Mai 2018 bis Dezember 2020 die operativen Bereiche IT, Operations, Credit Management und Facility Management. Darüber hinaus verantwortete er das Projektportfolio der Bank mit einem besonderen Fokus auf der Ausgestaltung und der Umsetzung der Digitalisierungs-Roadmap bei Merck Finck. Seit Dezember 2020 arbeitet er als freier Berater für diverse Finanzunternehmen sowie FinTech Firmen in beratender Funktion oder als Interim COO. Dabei unterstützte er seit 2022 auch die Bankhaus Bauer AG beim Aufbau moderner digitaler Strukturen und Prozesse. Im Januar 2021 war Dr. Deckert zudem Mitgründer des Finanzdienstleistungs-Start-ups "Qundo Technology GmbH" und führte das Unternehmen als CEO bis September 2022. Er unterstützt als Mentor junge Unternehmen im "Unibator" der Goethe Universität Frankfurt, einer Initiative für Start-ups, so zum Beispiel als Beirat die Firmen "Fintiba" und "contractuo". "Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Martin Deckert die ideale Ergänzung für das Vorstandsteam der Bankhaus Bauer AG gefunden haben. Ihn zeichnet seine ausgewiesene Digitalisierungs-Expertise und seine mehr als 25-jährige Managementerfahrung in renommierten Finanzinstituten aus. Damit wird er einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Privatbank gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen in die nächste Wachstumsphase zu führen", kommentiert Guido M. Mundt, der Aufsichtsratsvorsitzende der Bankhaus Bauer AG. Auf dem Weg in eine digitale Zukunft mit Fokus auf die Wachstumsbereiche Private Banking und Health Care Die Bankhaus Bauer AG konnte in den letzten Jahren ein starkes Wachstum seiner Private Banking-Aktivitäten an den Standorten Essen und Stuttgart verzeichnen. Auch für die kommenden Jahre hat sich das Finanzinstitut eine deutliche Expansion vorgenommen und sich entsprechend personell spürbar verstärkt. Branchenexperten wie firstfive haben das Haus mehrfach für die gute Wertentwicklung der Vermögensverwaltung ausgezeichnet. Zuletzt geschah dies Anfang 2022 im Performance-Ranking mit 1. Plätzen in der "Risikoklasse dynamisch Sharpe-Ratio 2021 (24 Monate)" und in der "Risikoklasse dynamisch Top-Renditen 2021 (24 und 36 Monate)". Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil ist die auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und Technologie zugeschnittene Anlagephilosophie und die individuelle, maßgeschneiderte Anlagestrategie. "Die Tatsache, dass wir mit Dr. Martin Deckert einen derart renommierten Finanzexperten für uns begeistern konnten, unterstreicht welch positiven Werdegang unsere Privatbank in den letzten Jahren genommen hat.Wir werden die Bank digital und modern für die Zukunft aufstellen und sind dank unserer strategischen Fokussierung auf die Wachstumsfelder Private Banking und Health Care für die kommenden Jahre sehr zuversichtlich", ergänzt Dr. Stefan Heddergott, Vorstandssprecher der Bankhaus Bauer AG. Große Wachstumspotenziale sieht das Bankhaus ebenfalls in der engen Kooperation mit der auf das Gesundheitswesen spezialisierten opta data Gruppe. Die familiengeführte opta data Gruppe entwickelt seit über 50 Jahren passgenaue Services und digitale Lösungen für den betrieblichen Alltag in verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens - mit dem Ziel, die mehr als 60.000 Kundinnen und Kunden bestmöglich zu unterstützen. Rund 3.000 engagierte Mitarbeiterende bieten darüber hinaus bankenunabhängige Finanzierungen, digitale Kommunikationsprodukte oder gezieltes Telefonmarketing. www.optadata-gruppe.de Medienkontakt: Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft Privatbank

Arnfried Klipper Leiter Marketing/Kommunikation

Telefon: 0201-217605-501

Mail: arnfried.klipper@bankhausbauer.de Informationen zur Bankhaus Bauer AG: Das Privatbankhaus mit Standorten in Essen und Stuttgart legt seinen Schwerpunkt traditionell auf vermögende Privat- und Geschäftskunden sowie Firmenkunden mit einem Fokus auf die Bereiche Private Banking und Asset Management, Health Care, Leasing und Factoring. Als Universalbank betreibt die Bankhaus Bauer AG jedoch grundsätzlich sämtliche Bankgeschäfte. Das Finanzinstitut wurde 1931 gegründet. Das Unternehmen befindet sich seit 2015 im Besitz namhafter Unternehmerfamilien aus dem Umfeld der Essener opta data Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bankhausbauer.de



