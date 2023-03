Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz starten sehr unterschiedlich in den Tag. Europa importiert Rekordmengen US-amerikanischen Rohöls. Die Streiks in Frankreich führen aktuell zu einem Ausfall von vier der sechs dortigen Raffinerien. Die Rohölsorten WTI und Brent, der Euro und ICE Gasoil starten alle über den Werten von gestern Vormittag in den Handel, verzeichnen allerdings ...

