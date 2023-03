Belastet durch die Turbulenzen an den Finanzmärkten, haben sich die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland merklich eingetrübt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW fiel im März gegenüber dem Vormonat deutlich. An der Börse zeigten sich die Anleger davon jedoch unbeeindruckt.Konkret sanken die ZEW-Konjunkturerwartungen im März gegenüber dem Vormonat um 15,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...