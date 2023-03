Berlin (ots) -Deutschlands zweitgrößter Kfz-Direktversicherer besetzt seinen Aufsichtsrat neu. Mariel von Schumann wurde zur neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums der Verti Versicherung AG berufen. Sie folgt damit auf Alfredo Castelo, der den Vorsitz seit März 2021 innehatte.Castelo, General Manager der globalen MAPFRE Corporate Business Area, zieht sich wie geplant nach einer Übergangszeit aus dem Aufsichtsrat zurück.Mariel von Schumann verfügt über mehr als 27 Jahre internationale Führungserfahrung in unterschiedlichen Branchen und Funktionen. Die studierte Betriebswirtin war im Aufsichtsrat von Siemens Gamesa Renewable Energies und ist derzeit unter anderem Aufsichtsratsmitglied eines geo-politischen Beratungsunternehmens."Ich weiß um die besonderen Herausforderungen der Versicherungsbranche, gerade auch im Kfz-Bereich. In den nächsten Jahren gilt es, den Wachstumskurs des Unternehmens fortzuführen", freut sich von Schumann auf die neue Aufgabe. Für diese Herausforderung sieht sich das Unternehmen mit seiner Kombination aus digitalen Lösungen und persönlichem Service ideal aufgestellt."Ich danke Alfredo Castelo ausdrücklich für seinen Einsatz und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung", so von Schumann weiter.Von Schumann ist seit März 2021 Mitglied des Verti Aufsichtsrates und somit vertraut mit der strategischen Positionierung und den langfristigen Zielen des Unternehmens. "Ihre fundierte Erfahrung im internationalen Management und ihre große Leidenschaft für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft sind ein großer Gewinn für das Unternehmen. Mariel von Schumann bringt einen frischen Blick auf die Versicherungsbranche", so Miguel Rosa, Vorstandsvorsitzender der Verti Versicherung AG.Zudem wurde José Ramón Alegre, CEO der EMEA Region der MAPFRE Gruppe, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Alegre war von 2016 bis 2020 bereits Vorstandsvorsitzender des Teltower Versicherers.Pressekontakt:Verti Versicherung AGPressestelleTelefon: +49 3328 424 - 3998E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43258/5468752