Ethereum Kurs nahe 1.800 Dollar - Bankenbeben und Fed im Fokus

Bereits am Sonntag kostete eine Ether -Einheit erstmals seit August 2022 mehr als 1.840 Dollar pro Einheit. Auch in der ersten Wochenhälfte bleibt das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Asset gefragt, auch wenn sich zwischenzeitlich erste Konsolidierungserscheinungen bemerkbar machen. Neben dem Edelmetall Gold erweisen sich Krypto-Werte offensichtlich als Profiteur der Bankenkrise. Anleger dies- und jenseits Atlantiks sehen in Ether und Co ein Fluchtvehikel, um Liquidität zu parken.

Mit 1.764 Dollar je Einheit notiert der Ethereum Kurs im Vergleich zum Vortag rund 0,34 Prozent fester. Auf Wochensicht notiert damit ein Kursplus von über 5 Prozent auf dem Papier. Unsicherheit im Bankensektor treibt Anleger verstärkt in Krypto-Werte Neben der Unsicherheit im Bankensektor ist es die Aussicht auf eine Tempodrosselung im Zinserhöhungszyklus der großen Notenbanken, welche Anleger weiter optimistisch stimmt. Als Profiteure der jüngsten Banken-Unsicherheiten gelten Anlagealternativen wie Ether und Gold.

Trotz der jüngsten Rettungsaktion für die Credit Suisse bleibt die Unsicherheit am Markt bestehen. Die US-amerikanische First Republic Bank sieht sich trotz einer fulminanten Hilfsaktion mit einem Vertrauensverlust konfrontiert.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

