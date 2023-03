New York und Brüssel, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -NEW YORK und BRÜSSEL, 21. März 2023 /PRNewswire/ - Talos, der führende Anbieter von Technologien für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten, gab heute eine Integration mit Keyrock, einem Market Maker für digitale Vermögenswerte, bekannt. Durch diese Integration erhalten Talos-Kunden einen größeren Pool globaler Liquidität, indem Talos in der Europäischen Union weiter expandiert.Keyrock, ein technologieorientierter Market Maker für digitale Vermögenswerte und ein bevorzugter globaler Liquiditätspartner, wird von der Überzeugung angetrieben, dass Liquidität für jeden effizienten Finanzmarkt eine wesentliche Voraussetzung ist und der leichte Zugang zu Liquidität für den Markt für digitale Vermögenswerte von entscheidender Bedeutung ist. Durch diese Partnerschaft können Talos-Kunden von effizienteren Märkten und verbesserter Liquidität profitieren, um sich auf den sich schnell entwickelnden Sekundärmärkten zurechtzufinden."Unsere Partnerschaft mit Keyrock ist sehr spannend, da sie perfekt mit der beschleunigten globalen Erweiterung von Talos zusammenpasst und unseren Kunden zu größerer Liquidität verhilft, während die institutionelle Übernahme digitaler Vermögenswerte weiter zunimmt", sagte Frank van Zegveld, Head of Sales EMEA bei Talos. "Der Schlüssel zu unserer kontinuierlichen Erweiterung ist die Fähigkeit, mit branchenführenden Lösungsanbietern wie Keyrock zusammenzuarbeiten, die sich als wichtiger Akteur auf diesem Gebiet und als Zugangstor zu großer Liquidität etabliert haben."Brad Howell, Geschäftsführer von Keyrock UK, kommentierte die Integration wie folgt: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Talos, einem der führenden Namen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, um ihren Kunden Zugang zu unserem Angebot an Liquiditätslösungen zu verschaffen. Partnerschaften wie diese sind entscheidend für den Aufbau eines besseren, zugänglicheren und effizienteren Digital-Asset-Ökosystems."Die Partnerschaft bringt zwei der am schnellsten wachsenden und stärksten Digital-Asset-Unternehmen der Branche zusammen. Beide haben im vergangenen Jahr eine enorme Dynamik erlebt, wie die Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 72 Mio. USD von Keyrock im November 2022 und die Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 105 Mio. USD von Talos im Mai 2022 gezeigt haben.Informationen zu TalosTalos unterstützt weltweit Handelsstrategien für digitale Vermögenswerte. Die Talos-Plattform wurde von einem Team mit unübertroffener Erfahrung im Aufbau institutioneller Handelssysteme entwickelt und genießt bei den größten und anspruchsvollsten Marktteilnehmern und deren Endkunden aufgrund ihrer Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit großes Vertrauen. Das wachsende Netz von Dienstleistungen -Handelsplattform, Kreditmarktplatz, Daten und Analysen sowie Portfolio- und Abwicklungsinstrumente, die alle direkt oder über Dienstleister auf White-Label-Basis angeboten werden - ermöglicht es Kunden aller Art, End-to-End-Transaktionen durchzuführen, ohne sich um unnötige Vermittlungsrisiken oder potenzielle Interessenkonflikte sorgen zu müssen. Talos unterhält Niederlassungen in New York, London, Zypern und Singapur. Weitere Informationen finden Sie auf www.talos.com.Informationen zu KeyrockKeyrock ist ein Market Maker für digitale Vermögenswerte, der integrativere und effizientere Märkte entwickelt. Mit ihren unternehmenseigenen algorithmischen Technologien bieten sie skalierbare und anpassbare Liquiditätslösungen für Marktplätze und Emittenten von Vermögenswerten gleichermaßen. Keyrock ist an mehr als 85 Handelsplätzen sowohl zentralisiert als auch dezentralisiert tätig und bietet Dienstleistungen wie On-Chain-Liquiditätsbereitstellung, außerbörslichen Handel und algorithmische Ausführung an. Keyrock wurde in 2017 Brüssel gegründet, unterhält inzwischen auch eine Niederlassung in Großbritannien und expandiert mit mehr als 130 Teammitgliedern auf der ganzen Welt. Im November 2022 beschaffte Keyrock inmitten des FTX-Zusammenbruchs 72 Mio. USD und zog damit Investitionen von prominenten Akteuren in der Fintech-Branche wie Ripple und SIX Fintech Ventures an.Für Talos:media@talos.comFür Keyrock:edu@keyrock.euMedienanfragen:Jed HamiltonForefront Communicationsmedia@talos.comEdu TimmersMarketing Leadedu@keyrock.euLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1814000/Talos_Green.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/talos-erweitert-liquiditatsnetzwerk-mit-keyrock-und-setzt-seine-eu-erweiterung-fort-301777541.htmlOriginal-Content von: Talos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165496/5469085