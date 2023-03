Die Zeiten an der Börse ändern sich schnell. So geraten plötzlich einige Banken in Schieflage und Erinnerungen an die große Krise nach der Lehman-Pleite 2008 werden wach. Auch die neue Zusammensetzung der DAX-Indizes zeigt, dass die Welt heute anders aussieht als zuvor. Mit Rheinmetall und Hensoldt sind zwei Rüstungskonzerne in den DAX bzw. MDAX aufgestiegen, die vor nicht allzu langer Zeit von vielen Marktbeobachtern als nicht investierbar verteufelt wurden. Im Zuge des ESG-Hypes verzichten mittlerweile viele Anleger - auch Fondsgesellschaften - auf den Kauf von Waffenlieferanten für ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...