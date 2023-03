Andre Horst und seine Strategie sind Teil des Five Lions Zertifikats: https://bit.ly/42wg0yn Fünf absolute Top-Strategien und das Know-how erfahrener Börsenexperten in einem Wertpapier. Die vergangenen Handelstage waren von hoher Volatilität geprägt. Die Bankenkrise hat die Märkte durchgeschüttelt. Wie hat sich das Trading-System von Börsen-Profi André Horst geschlagen - Blick in den Maschinenraum! Kann man mit dem Handelssystem von André Horst auch in unruhigen Marktphasen eine Outperformance erzielen - Horst spricht bei w:o TV Tacheles und gibt Einblicke in sein Depot. Jetzt einschalten und mehr erfahren.