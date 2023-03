Der S&P 500 konnte am heutigen Dienstag direkt mit einem Gap-up in den Handel starten und in der Folge bis zum 200er-EMA im Tageschart bei 4.000 Punkten zulegen. Hier prallte der S&P 500 bisher wieder nach unten ab und zeigt sich aktuell bei 3.985 Punkten. Zudem mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper sowie weiterhin unter der Ichimoku-Wolke im Tageschart und leicht über dem 50er-EMA. Erholungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...