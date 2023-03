Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Aktie der Woche

Labrador Uranium erwirbt Weltklasse-Projekt Angilak und führt Finanzierung durch

Labrador Uranium (LUR) konnte jüngst bekanntgeben, dass es eine endgültige Vereinbarung mit ValOre Metals Corp. unterzeichnet hat, wonach LUR das Grundstück Angilak von ValOre im kanadischen Nunavut-Territorium erwerben wird. LUR gab weiterhin bekannt, dass John Jentz voraussichtlich als Chief Executive Officer und Director des Unternehmens zu LUR stoßen wird. Das Angilak-Grundstück zählt zu den hochgradigsten Uranressourcen weltweit, abgesehen vom Athabasca-Becken, und weist mit einer historischen Mineralressourcenschätzung von Molybdän, Kupfer und Silber zusätzliche Potenziale auf. Es beherbergt historische, abgeleitete Mineralressourcen von 2.831.000 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,69 % U3O8 und 0,17 % Molybdän, die 43,3 Millionen Pfund U3O8 und 10,4 Millionen Pfund Molybdän enthalten. Im Zuge der Vereinbarung wird LUR ValOre 3 Millionen Dollar in bar sowie 100 Millionen LUR-Aktien abtreten. Im Zusammenhang mit dem Arrangement hat LUR eine Verpflichtungserklärung mit Red Cloud Securities Inc. abgeschlossen, gemäß dem die Underwriters Zeichnungsscheine auf einer "Buy Deal"-Privatplatzierungsbasis für einen Bruttoerlös von insgesamt 12.000.000 $ erwerben werden. LUR hat den Konsortialbanken die Option eingeräumt, zusätzliche Zeichnungsscheine, FT-Zeichnungsscheine und PFT-Zeichnungsscheine zum Ausgabepreis, zum FT-Ausgabepreis bzw. zum PFT-Ausgabepreis zum Wiederverkauf zu erwerben, um zusätzliche Bruttoerlöse von bis zu 2.000.000 $ zu erzielen. Darüber hinaus wird LUR auf der LUR-Hauptversammlung auch die Zustimmung der LUR-Aktionäre einholen, um LUR zu ermächtigen, seinen Namen in "Latitude Uranium Inc." zu ändern, was den Abschluss des Arrangements voraussetzt.

Mit diesem Deal-Paket schafft Labrador Uranium ein führendes kanadisches Uranunternehmen.

News: Labrador Uranium kündigt Erwerb des Angilak-Grundstück, schafft damit ein führendes kanadisches Uranunternehmen und kündigt gleichzeitige Privatplatzierung an

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Broker-Kaufempfehlungen

Kaufempfehlung für Victoria Gold von BMO Capital Markets

Das Analystenhaus BMO Capital Markets veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Victoria Gold. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15,00 CA$ aus.

Research-Report: BMO mit Kaufempfehlung für Vitoria Gold und 15 CAD Kursziel

Kaufempfehlung für Victoria Gold von Desjardins Securities

Auch das Analystenhaus Desjardins Securities veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Victoria Gold. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von ebenfalls 15,00 CA$ aus.

Research-Report: Desjardins Research gibt Kaufempfehlung für Victoria Gold mit 15 CAD Kursziel

Unternehmensnews

Aurania Resources stößt auf Neuentdeckung und führt Finanzierung durch

Aurania Resources meldete jüngst, dass vorläufige Ergebnisse der Bohrungen und Oberflächenerkundungen auf dem unternehmenseigenen Ziel Tatasham im Südosten Ecuadors auf die Entdeckung eines großen, bedeutenden epithermalen Systems hinweisen, das Ähnlichkeiten mit der 100 Kilometer südlich gelegenen Goldlagerstätte Fruta del Norte aufweist. Alle drei Bohrlöcher, die bisher bei Tatasham gebohrt wurden, haben ein bedeutendes hydrothermales System mit Brekzien, starker Verkieselung und Hochtemperatur-Illit-Ton-Alteration durchteuft, jedoch wurden bisher keine wirtschaftlichen Edelmetallabschnitte gefunden. Der obere Teil des Systems wird als Sinter-Paläo-Oberfläche interpretiert.

Weiterhin gab die Gesellschaft bekannt, dass sie beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 10.869.565 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,46 CA$ pro Einheit abzuschließen, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 5.000.000 CA$. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Umfang des Angebots, um bis zu 25% des Angebots zu erhöhen, sodass bis zu 2.717.391 zusätzliche Einheiten emittiert werden können, um zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 1.250.000 CA$ zu erzielen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Zahlung von Konzessionsgebühren und für die Exploration des unternehmenseigenen Projekts The Lost Cities - Cutucu in Ecuador sowie für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke zu verwenden.

News: Aurania entdeckt bedeutendes epithermales System auf ihrem Tatasham-Ziel in Ecuador

News: Aurania kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 5,0 Mio. C$ an

Canada Nickel vermeldet hochgradige Nickelmineralisierung

Canada Nickel gab kürzlich die Untersuchungsergebnisse der ersten zwölf Bohrlöcher seines ersten Bohrprogramms auf dem Grundstück Texmont bekannt, die eine hochgradige, oberflächennahe Nickelmineralisierung bestätigten. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 5,2 Meter mit 2,60% Nickel innerhalb von 21,0 Metern mit 1,22% Nickel innerhalb von 91,5 Metern mit 0,50% Nickel sowie auf 4,0 Meter mit 2,43% Nickel innerhalb von 12,0 Metern mit 1,45% Nickel innerhalb von 28,0 Metern mit 0,77% Nickel. Das Unternehmen hat insgesamt 39 Bohrlöcher und 9.670 Meter gebohrt und damit die erste Phase zur Unterstützung der Erschließung einer Mineralressource bei Texmont abgeschlossen, die im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden soll.

News: Canada Nickel bestätigt Hochgradige oberflächennahe Mineralisierung auf Texmont

First Tin gibt Updates zu Bohrungen und Machbarkeitsstudien

First Tin gab kürzlich ein Update zu seinem Bohrprogramm und der endgültigen Machbarkeitsstudie, die derzeit auf seinem Zinnprojekt Tellerhäuser in Deutschland durchgeführt wird, bekannt. Dabei stieß man unter anderem auf 5,90 Meter Skarn mit einem Gehalt von 0,40% Sn, 0,74% Zn, 43,0ppm In, 5,9g/t Ag, einschließlich 1,35 Meter mit 1,26% Sn, 2,16% Zn, 130,3ppm In, 20,0g/t Ag. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass vor kurzem eine beträchtliche Menge an zusätzlichen historischen Bohrdaten gefunden wurde, die möglicherweise zu einer beträchtlichen Kostenersparnis im Vergleich zu den eigenen Bohrungen zu weiteren Ressourcen führen könnten. Die DFS soll nun im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

Weiterhin gab die Gesellschaft ein Update zu den Bohrungen, der endgültigen Machbarkeitsstudie und den Umweltverträglichkeitsstudien für sein Taronga-Zinnprojekt in Australien bekannt. Diamantbohrungen mit 1.619 Metern in 12 Bohrlöchern wurden abgeschlossen, wobei positive Ergebnisse die ursprünglichen Newmont-Bohrungen bestätigten. Für die Umweltverträglichkeitsstudie wurden zahlreiche Daten gesammelt, die derzeit ausgewertet werden - die bisher durchgeführten Arbeiten ergaben keine Auffälligkeiten. Trotz einer erheblichen Kostensteigerung bei den meisten Arbeitsabläufen ist First Tin immer noch auf dem richtigen Weg und vollständig finanziert, um die Machbarkeitsstudie und die Umweltverträglichkeitsstudie bis Ende 2023 abzuschließen.

News: Tellerhäuser-Bohrungen und DFS-Update

News: Taronga Bohrungen und DFS Update

Karora Resources schreitet bei Erschließung von Beta Hunt schnell voran und erhöht Nickelressource

Karora Resources vermeldet vor kurzer Zeit, dass der zweite Abbau in seiner Mine Beta Hunt mit der Haupterschließung auf der 500er-Sohle der Mine verbunden wurde. Diese Phase der Erweiterung von Beta Hunt wurde früher als geplant und innerhalb des Budgets abgeschlossen. Darüber hinaus konnte Karora bekanntgeben, dass die erste von drei neuen Erhöhungen bei Beta Hunt fertiggestellt wurde. Die Fertigstellung von zwei weiteren Entlüftungserhöhungen im Laufe des Jahres 2023 sind die nächsten beiden kritischen Meilensteine im Expansionsplan für Beta Hunt.

Weiterhin konnte man die konsolidierte gemessene und angezeigte Nickel-Mineralressource um 8% auf 21.100 Tonnen Nickel erhöhen. Die gemessenen und angezeigten Mineralressourcen vom Beta Block Nickel stiegen um 11% auf 15.100 Tonnen Nickel.

News: Karora Resources schließt zweiten Absteig zur Beta Hunt Mine früher als geplant ab und gibt Entwicklungs-Update sowie Rücktritt eines Direktors bekannt

News: Karora erhöht die gemessene und angezeigte Nickelmineralressource um 8% auf Beta Hunt

Millennial Potash schließt überzeichnete Finanzierung ab und erhält neuen Director

Millennial Potash gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Unternehmen seine am 6. Februar 2023 angekündigte Privatplatzierung abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung war für insgesamt 7.183.000 Einheiten überzeichnet. Die 7.183.000 Einheiten und der Erlös von 3.951.500 CA$ stellen eine Steigerung gegenüber den ursprünglich angekündigten 4.000.000 Einheiten und dem erwarteten Erlös von 2.000.000 CA$ dar. Die Erlöse aus der Privatplatzierung sollen zur Finanzierung von Explorations- und Entwicklungsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Kaliprojekt Banio sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Weiterhin gab das Unternehmen bekannt, dass Rick Lacroix dem Board of Directors des Unternehmens beigetreten ist, da MLP sein Board weiterhin mit Veteranen der Kalibranche verstärkt. Lacroix begann seine Karriere in der Kalibranche im Jahr 1981 und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen des Kalibergbaus, der Verarbeitung und des Marketings, die er während seiner über 30-jährigen Tätigkeit bei Potash Corp. of Saskatchewan (jetzt Nutrien) gesammelt hat. Lacroix ist ehemaliger Senior Vice President der Potash Corp of Saskatchewan (Nutrien) und ehemaliger Direktor von Canpotex sowie ehemaliger Vorsitzender von Canpotex Bulk Terminals. Zuletzt war Lacroix als Direktor bei Allana Potash Corp. tätig. Lacroix bringt einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen großmaßstäblicher Kalibergbau, Produktmarketing, Vertrieb und Transport in das Unternehmen ein.

News: Überzeichnete Privatplatzierung mit Abschlusserlös in Höhe von 3.591.500 CAD

News: Millennial Potash Corp. gibt die Ernennung von Herrn Rick Lacroix zu einem Direktor bekannt

Osisko Development schließt überzeichnete Finanzierung von über 50 Millionen Dollar ab und will Ausübungspreis von Warrants reduzieren

Osisko Development gab kürzlich den erfolgreichen Abschluss seiner zuvor angekündigten öffentlichen Bought-Deal-Finanzierung von insgesamt 7.841.850 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 6,60 Dollar pro Einheit bekannt, was einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 51,8 Millionen Dollar entspricht, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Entwicklung der wesentlichen Mineralprojekte des Unternehmens, d. h. das Projekt Tintic und das Goldprojekt Cariboo, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Weiterhin gab das Unternehmen bekannt, dass es die erforderlichen Genehmigungen des Board of Directors erhalten und einen Antrag bei der TSX Venture Exchange gestellt hat, um den Ausübungspreis der im Jahr 2022 emittierten Stammaktien-Warrants zu reduzieren.

News: Osisko Development schließt die angekündigte öffentliche Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 51,8 Mio. Dollar ab, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption

News: Osisko Development kündigt vorgeschlagene Reduzierung des Ausübungspreises der im Jahr 2022 ausgegebenen Optionsscheine an

Sibanye-Stillwater muss Förderung in Stillwater West drosseln

Sibanye-Stillwater teilte jüngst seinen Stakeholdern mit, dass es in der Mine Stillwater West des US-amerikanischen PGM-Betriebs in Montana, USA, während der planmäßigen, nicht routinemäßigen Wartungsarbeiten an der Fördermaschine, die den vertikalen Schacht bedient, der zu den tieferen Ebenen der Mine Stillwater West führt, zu einem Zwischenfall kam. Der Zugang zu den tieferen Ebenen des Bergwerks wird während der Sanierungsarbeiten beeinträchtigt sein. Die Produktion in der Mine Stillwater West unterhalb der 50er-Marke wird für etwa vier Wochen ausgesetzt, bis die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, was zu einer geringeren Jahresproduktion von etwa 25.000 bis 30.000 Unzen führt.

News: Produktion im Bergwerk Stillwater West nach Schäden an der Schachtinfrastruktur vorübergehend beeinträchtigt

Torq Resources führt Finanzierung durch und startet Bohrprogramm

Torq Resources kündigte vor kurzem eine Privatplatzierungsfinanzierung mit einem Gesamterlös von mindestens 4,0 Millionen CA$ und bis zu etwa 6,26 Millionen CA$ an, bestehend aus mindestens 6.666.700 und bis zu 10.434.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,60 CA$ pro Einheit. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Exploration der unternehmenseigenen Projekte Santa Cecilia und Margarita sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke verwendet werden, wie jeweils im Offenlegungsdokument beschrieben.

Weiterhin gab die Gesellschaft bekannt, dass sie mit ihrem ersten Bohrprogramm auf dem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia begonnen hat, das sich im erstklassigen Maricunga-Gürtel im Norden Chiles, etwa 100 Kilometer östlich der Stadt Copiapo, befindet.

News: Torq Resources kündigt eine Best-Efforts-Privatplatzierungsfinanzierung über mindestens 4,0 Millionen C$ und bis zu 6,26 Millionen C$ an

News: Torq beginnt Bohrungen auf Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia in Chile

Uranium Energy vermeldet sensationellen Fund und veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht

Uranium Energy meldete jüngst von seinem Projekt Christie Lake eine Uranmineralisierung, die einen Gehalt von 7,90% eU3O8 über 14,3 Meter aufweist, einschließlich eines Teilintervalls mit einem Gehalt von 26,16% eU3O8 über 3,8 Meter. Dieses Ergebnis erweitert den Fußabdruck der hochgradigen Uranmineralisierung in der Zone Sakura auf dem Projekt Christie Lake in Richtung Nordosten. UEC plant, im Rahmen des Winter- und Sommerbohrprogramms bei Christie Lake im Jahr 2023 mindestens 17.000 Meter zu bohren. Bislang hat das Unternehmen im Rahmen des Winterprogramms, das bis März andauern soll, 7.500 Meter gebohrt. Das Sommerprogramm soll nach der Schneeschmelze beginnen. Christie Lake ist eines der Schlüsselprojekte in der Eastern Athabasca Hub Strategie von UEC und verfügt über ein hervorragendes Synergiepotenzial mit den Projekten Roughrider und Horseshoe-Raven.

Weiterhin gab die Gesellschaft die Fertigstellung ihres ersten Nachhaltigkeitsberichts bekannt.

News: Uranium Energy Corp. durchschneidet 15,94 % eU3O8 auf 7,0 m und erweitert die Sakura-Zone auf dem Christie Lake-Projekt im östlichen Athabasca-Becken in Kanada

News: Uranium Energy Corporation gibt ersten Nachhaltigkeitsbericht bekannt

News: Uranium Energy Corp reicht Quartalsbericht für das 2. Quartal im Geschäftsjahr 2023 ein

Vizsla Silver bestätigt hochgradige Silberstruktur

Vizsla Silver gab kürzlich die Bohrergebnisse von 14 Infill-Bohrungen bekannt, die das Ressourcengebiet Copala auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Panuco in Mexiko anpeilen. Dabei stieß man unter anderem auf 1.548 Gramm pro Tonne Silberäquivalent über 15,00 Meter wahre Breite (mTW), einschließlich 3.872 g/t AgEq über 3,07 mTW und 3.356 g/t AgEq über 2,31 mTW. Die gemeldeten Ergebnisse entsprechen Infill-Bohrungen im südöstlich-zentralen Teil der Copala-Struktur, die eine hochgradige Edelmetallkontinuität innerhalb des Copala-Ressourcen-Drahtgitters belegen.

News: Vizsla Silver bestätigt hochgradige Silberkontinuität bei Copala

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

