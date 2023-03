© Foto: wallstreet:online



Da Lars Wißler vom Börsendienst "Aktie der Woche" auf kürzere Anlage-Zeiträume steht, kommt ihm die volatile Marktlage entgegen. Seine aktuelle "Aktie der Woche" ist wieder im Plus! Wie traded er diesen nervösen Markt?

Im Video erklärt Wißler, was ihm sein selbstberechneter Angst- bzw. Orderflow-Index, der den Kaufdruck unterhalb des Marktes messe, signalisiert - und warum er sehr aggressiv in den Aktienmarkt eingestiegen ist. (By the way: Für fünf Euro können Sie, liebe Anleger, den "Aktie der Woche"-Dienst von Lars Wißler dreißig Tage lang testen!)



Generell kann Lars Wißler als Chefredakteur der "Aktie der Woche" auf einen breiten und tiefen Datensatz zurückgreifen. Im Video erklärt er, was ihm die Auswertung dieses Datenmeers für die zukünftigen Börsenwochen verraten hat. Video einschalten!

TV-Moderation: Lucas Choque, Text: Christoph Morisse, beide aus der wallstreet:online Zentralredaktion