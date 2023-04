Berlin (ots/PRNewswire) -- Weenect, der französische Marktführer für GPS-Ortung von Hunden und Katzen, launcht den weltweit kleinsten GPS-Tracker- Neue ausgefeilte Technologie: Live-Tracking jetzt sekundengenau- Erhältlich ab Mai 2023 im deutschen Handel, online ab Juni 2023Klein, aber oho - volle Leistung mit 99,9 % NetzabdeckungWie seine Vorgänger ist auch der Weenect XS der weltweit kleinste GPS-Tracker für Haustiere. Trotz seines geringen Gewichts von nur 27 g bietet er das volle Leistungsspektrum. Dank der 99,9 %-igen Netzabdeckung durch die Nutzung der 2G- und 4G-Netzwerke (NB-IoT/LTE-M) ist das Tracking grenzenlos. Der Tracker wird in Zukunft auch mit 5G-Netzen kompatibel sein und so eine Brücke zwischen vergangenen, aktuellen und zukünftigen Netzen schlagen.Echtzeit-Tracking sekundengenauDer Weenect XS ist mit einem Thales GPS-Modul ausgestattet, das ihm Zugang zu allen aktuellen Satellitensystemen (GPS, Galileo, Beidou und Glonass) verschafft. Die Ortung wird dadurch besonders genau. Und da bei der Suche eines Haustieres Sekunden entscheidend sind, ist Weenect der einzige GPS-Hersteller, der jede Sekunde eine neue GPS-Position liefert, und das ohne örtliche Einschränkungen.Licht, Ton und Vibration für Suche und RückruftrainingEgal ob am Tage oder im Dunkeln: die verschiedenen Tracking-Features wie Licht, Ton und Vibration erleichtern das Auffinden des Haustiers. Ein weiterer Vorteil: Mithilfe des Tonsignals oder der Vibration können Tiere darauf trainiert werden, bei Signal wieder nach Hause zu kommen. Diese Features funktionieren ebenso grenzenlos.Mission NachhaltigkeitUm die Überproduktion von Kunststoff und Elektronikgeräten einzudämmen, gewährt Weenect lebenslange Garantie auf seinen Weenect XS. Die Garantie deckt sowohl Herstellungsfehler als auch den natürlichen Verschleiß des Produkts ab. Der Weenect XS wird vollständig in Karton verpackt geliefert. Die Verpackungen werden in Frankreich hergestellt, um so den CO2 Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren.Weenect XS Features:- Echtzeit-Ortung über unbegrenzte Entfernung im Sekundentakt- Rückruftraining mit Ton/Klingel und Vibrationsfunktion- Aktivitätsverlauf, Laufwegedarstellung- Einrichtung von Sicherheits- und Energiesparzonen- Optimierte Suche dank Nutzung öffentlicher WiFi-Hotspots- Katzen-Tracker mit Anti-Strangulations-Halsband- Wasserdicht nach IP68-Standard- Größe und Gewicht: 60x23x12mm / 27g- UVP: €49.99 (zzgl. Abonnement)Über WeenectDas Unternehmen Weenect wurde im Januar 2012 von Adrien Harmel, Bénédicte de Villemeur-Vieille und Ferdinand Rousseau gegründet. Das französische Unternehmen hat sich auf Haustier-Tracker für Hunde und Katzen spezialisiert. Das GPS-Tracking funktioniert in Echtzeit und ohne Entfernungsbegrenzung. Mehr als 2.000 Partnergeschäfte- und Plattformen vertreiben das Produkt. Bis heute nutzen bereits mehr als 250.000 Haustierbesitzer:innen den Weenect Tracker.Bildmaterial hier zum Download. (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AuggW6xpoZJ815cxe8yo4NvK-IjgvMNX)PRESSEKONTAKTAnna-Maria Gerhartpresse@weenect.comMehr auf www.weenect.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2059460/Weenect.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2059461/Weenect_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hunde--und-katzenortung-leicht-gemacht-weenect-xs-der-kleinste-und-leichteste-gps-tracker-jetzt-mit-1-sek-live-tracking-und-lebenslanger-garantie-301803402.htmlPressekontakt:+49 175 4454 712Original-Content von: Weenect, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169617/5492376