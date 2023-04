DJ HDE will krisenfeste Mietpartnerschaften im Einzelhandel

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat angesichts langfristiger Auswirkungen der aktuellen Krisen auf das Einkaufsverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Bildung zukunftsfester Mietpartnerschaften zwischen Einzelhandel und Handelsimmobilienwirtschaft gepocht. Beim Handelsimmobilienkongress 2023 in Berlin habe HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth insbesondere vor den Folgen von Indexmieten gewarnt, die für viele Handelsunternehmen existenzbedrohend seien. "Der Markt für Gewerbeimmobilien hat im vergangenen Jahr einen starken Dämpfer erfahren", sagte Genth. "Auch bei Handelsimmobilien ist ein Einbruch zu erkennen, allerdings fällt dieser im Vergleich moderater aus."

Während die Nachfrage nach Immobilien für eine Mischnutzung weiterhin groß sei, sei das Transaktionsvolumen bei Logistikimmobilien deutlich zurückgegangen. Gefragt seien bei Investoren vor allem Objekte an Top-Standorten in starken Regionen mit großem Einzugsbereich. Auch Fachmärkte weckten häufig Interesse, Shopping-Center hingegen weniger. Dem Einzelhandel komme gerade in Krisenzeiten eine besondere Rolle zu, sowohl auf dem Immobilienmarkt als auch in den Städten selbst. "Der Einzelhandel ist weiterhin die Leitfunktion der Innenstädte und zentraler Besuchsgrund", sagte er. Entsprechend groß sei das Potenzial, das auch künftig in Handelsimmobilien stecke.

"Das wird allerdings nur so bleiben, wenn sich zukunftsfeste Mietpartnerschaften zwischen Handel und Immobilieneigentümern bilden." Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien derzeit extrem schwierig und erforderten eine Offenheit für neue Mietmodelle, die den aktuellen Herausforderungen gerecht würden. "Die Indexklauseln in vielen Mietverträgen können für Händlerinnen und Händler unternehmensgefährdend sein. Wichtig ist daher, dass der Trend schon heute zu umsatzbezogenen Mieten geht", betonte Genth. Diese Entwicklung müsse sich verstetigen, um im Interesse von Mietern und Eigentümern starke Handelsstandorte zu fördern.

April 25, 2023 04:27 ET (08:27 GMT)

