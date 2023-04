Die Heizölpreise in Deutschland ziehen, ausgehend von gestern erreichten Jahrestief, deutlich an. Die sprunghaft gestiegenen Nachfrage sorgt in Verbindung mit anziehenden Ölpreisen für regionale Aufschläge von bis zu einem Cent je Liter. In der Schweiz und in Österreich zeigt sich das Kaufgeschehen deutlich ruhiger und die Preise liegen nahezu unverändert zum Vortag. Rezessionsängste rücken in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...