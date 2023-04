DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. April (vorläufige Fassung)

=== 01:30 KR/SK Hynix Inc, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q 07:00 DE/Varta AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (08:30 PK und Analystenkonferenz zusammen) *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 1Q *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Update 1Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:30 PK) *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 1Q *** 08:00 IE/CRH plc, Trading Update 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: -27,8 Punkte zuvor: -29,5 Punkte 08:00 DE/Destatis, Arbeitskosten im EU-Vergleich 2022 08:00 DE/Fahrräder und E-Bikes: Einzelhandel, Produktion, Außenhandel, Preise, Haushaltsbestand, Ausbildung 2022 *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 82 zuvor: 81 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil zur Beschaffung von Galileo-Übergangssatelliten nach Anfechtungsklage durch die OHB System AG *** 09:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Supervisory reporting conference *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:30 DE/Hochtief AG, HV 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 1%-Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 2038 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1 Mrd Euro mit Laufzeit 15 Jahren 13:00 DE/Bundestag, Plenum 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q *** 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zur Vorstellung der neuen Konjunkturprognose der Bundesregierung, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 15:00 LU/RTL Group SA, HV (und Geschäftsbericht) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q *** 23:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/TAG Immobilien AG, Capital Markets Day *** - DE/Deutsche Bahn AG, Verkehrsgewerkschaft EVG, Fortsetzung Tarifverhandlungen (seit 25.4), Fulda - DE/Verdi, Warnstreiks bei regionalen Bahnunternehmen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg - EU/Kommission stellt Überprüfung der Gesetzgebung zur Bekämpfung von Arzneimittelknappheit vor ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

